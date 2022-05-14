CHP’li meclis üyeleri, Kaftancıoğlu kararını protesto etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı, ilçe belediyelerinin meclis oturumlarında CHP’li üyeler tarafından protesto edildi.

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İstanbul'daki ilçe belediyelerinin meclis oturumları geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

12 Mayıs günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen hapis ve siyasi yasak kararının onanmasının ardından bazı ilçe belediyelerinin meclis oturumlarında CHP'liler kararı protesto etti.

Avcılar Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri oturumda “Canan yüreklidir, cesurdur, bizimdir. Asla yalnız yürümeyeceksin” yazılı pankartlar açtı.

Kararı kınamak üzere CHP grubu tarafından açıklama yapılırken gerginlik çıktı. AKP'li meclis üyeleri duruma tepki göstererek oturumu terk etti.

CHP GRUBU OTURUMLARA KATILMADI

Başakşehir Belediye Meclisi’nin ikinci birleşiminde de CHP grubu, Kaftancıoğlu hakkında verilen kararı protesto etmek için oturumu terk etti.

Başakşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Nizamettin Kümeç mecliste “CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adaletten yoksun, haksız ve hukuksuz kararların; hukukun üstünlüğü ile değil üstünlerin hukukunun kararı ile Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini görmekteyiz. Siyasi olarak verilen bu kararı protesto etmek adına tüm CHP’li Başakşehir Meclis üyelerimizin kararın karşısında olup İl Başkanımız Kaftancıoğlu’nun yanında olmayı tercih ederek meclis toplantısına katılmama kararı almıştır” açıklaması yaptı. Bağcılar Belediye Meclis oturumunda da CHP grubu kararı protesto etmek için meclis salonunu terk etti.

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