CHP’li meclis üyesinden ‘imarsız’ yapılan projeye tepki

CHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatının imar izni alınmadan çalışmalarına başlanıldığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında imar planın çıkmamasına rağmen çalışmalara başlanıldığını söyledi.

“İMAR İZNİ VERİLMEDEN ÇALIŞMALARI HUKUKA AYKIRI”

Birçok projenin imar izni alınmadan inşaat çalışmalarına başlanıldığını belirten CHP il Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, “Daha önce de bu tür konuların meclise gelmeden inşaatlarına başlanıldığına tanık olduk. TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarında herhangi bir imar değişikliği beklenmeden TOKİ tarafından konutlar yapılmıştı. Bunu da acil yapılması gerektiği savunması yapmıştı. Ancak bu okul acil yapılması gerekilen bir proje olmamasına rağmen imar değişiklikleri ve gerekli düzenlenmeler ve kamu görüşleri alınmadan polis meslek yüksekokulu yapılacak alana imar planı onaylanmadan firma tarafından çalışmalara başlanılması ve buna göz yumulması hukuka aykırıdır. Normalde bir okul için ayrılması gereken azami alan 100 dönümdür. Siz bu projeyi yapılacak olan yerin ağaç olmayan bir alanına 100 dönümünü tahsis ederseniz diğer bölümünü de orman olarak tutarsınız. Ancak burada bin 450 dönümün tamamı İçişleri Bakanlığına devredilmiş. Normalde projenin imar planına göre olması gerekiyor. Yapılacak projede yollar belirlenmeden, kamuya ayrılan alanlar belirlenmeden proje çıkarılır mı? Bir proje çıkarıyorlar İl Özel İdaresini de bu projeye göre imar planı çıkarmaya adeta mecbur ediyorlar” dedi.

“OKUL YAPACAĞIZ DİYE ORMANLAR YOK EDİLEMEZ”

Biz Elazığ'da polis okulu yapılmasına karşı değiliz ama orman alanları korunmalıdır. Okul yapacağız diye orman alanlarını yok edilemez. Çünkü bu bir tabiat zenginliğidir okuldan, betondan daha önemlidir. Böyle bir orman yaratmak için 30 sene emek vermeniz lazım. Orman kanununa göre kendiliğinden olan bölgelerle insan emeğiyle oluşturulan ormanlar da orman hükmünde sayılır. Burası da insan emeğiyle fidanlaştırılmış bir bölge. Bu orman amacı dışında kullanılacaksa 30 sene önce bu emekler neden çekildi, 30 sene boyunca neden beklendi? Dolayısıyla okul yapımı için verilen bu tahsis işlemi baştan sona yanlıştır” diye konuştu.

İMAR PLANI MECLİSE GELMEMİŞ

Elazığ İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, alanda şuan arazi düzenlemelerinin olduğu ruhsat ve imar izninin meclis komisyonuna gönderildiğini meclisten geçmesi sonrasında inşaat çalışmalarına başlanılacağı ifade edildi.

YAPIM İŞİNİ AKP'Lİ ADAY ALMIŞTI

Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi 24 Ocak 2020’de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı.

Yerine yapılacak yeni okulun yapım ihalesini 49 milyon 494 bin TL ile 2015 genel seçimlerinde AKP'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'nin sahibi olduğu Ziver Petrol almıştı.

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