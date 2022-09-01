CHP’li Nazlıaka: İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden uygulamaya koyacağız

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle CHP, İzmir'de yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından konuşma yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, "İlk seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden uygulamaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

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İzmir'de 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından “Yalnız Değilsin, Biz Varız” temalı yürüyüş düzenlendi.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı yürüyüşte öldürülen kadınların yer aldığı pankart taşındı. Yürüyüşte, “Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor” sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından Nazlıaka, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“BİR GÜN KADINLARA ‘ET’ DENİLİYOR, BİR GÜN ‘SÜRTÜK’…”

* “Geçen yıl 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın katledildi. Şüpheli ölüm diye bir şey yoktur. Üzeri kapatılan bir dosya, korunan, kollanan bir fail vardır. Arkasında güç odakları olan bir katil vardır. Her birinin arkasında o saklanan katiller var.

* Laiklik düşmanı zihniyet iyice palazlandı. Bir gün kadınlara ‘et' deniliyor. Bir gün çocukların açık kolları tahrik unsuru sayılarak pedofiliyi destekliyor. Bir gün ülkenin yarısını oluşturan kadınlara ‘sürtük’ deniyor.

* Kadınların giyimi, yaşam tarzı halen birilerinin hedefinde. Bir sanatçı, aylar öncesinde söylediği söz yüzünden özür dilemesine rağmen tutuklu yargılanıyor, ev hapsine mahkum ediliyor.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ 24 SAAT İÇERİSİNDE UYGULAMAYA KOYACAĞIZ”

* Kadınlar bütün alanlarda zapturapt altına alınmaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet görevlileri için kıyafet yönetmeliği değişikliği yaptı. Buna göre kadınların makyajı, saçının uzunluğu, modeli, rengi, her birine kısıtlama getirildi. Bu da yetmedi, kadınlara tırnak uzatma yasağı getirildi. AKP ‘3Y'yi yok edecekti. 3Y de şaha kalktıkları gibi yasaklarda sınır tanımaz hale geldiler. Onlar da biliyor, gidecekler.”

CHP’li Nazlıaka, “İlk seçimlerden sonra iktidara geldiğimizde 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

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