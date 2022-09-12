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CHP’li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında bir televizyon kanalında yaptığı açıklama nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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CHP’li Nevaf Bilek hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek’in 10 Eylül’de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen CHP’nin Olağanüstü İl Başkanlığı Kongresi’nde bir televizyon kanalına Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleri inceledi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon kanalına açıklamasında “Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı’nda önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz.” ifadelerini kullanan Bilek hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. (AA)

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