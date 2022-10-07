CHP’li Özel: Kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AKP Grubu'nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor" ifadesini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

* Meclis Başkanı’nı ve Meclis Başkanlığı’nı görevdeki son aylarında bir kez daha tarafsız davranmaya davet ediyorum.

* AKP Grubu’nun 48 maddelik torba teklifini dakikalar içerisinde komisyona sevk eden TBMM Başkanlığı, grubumuzun verdiği kanun teklifini 72 saattir işleme koymuyor.

* Bu, Meclis Başkanı’nın talimatıysa tarafsızlığına düşürmüş olduğu gölgenin yanına bir de çifte standart ve gruplar arası iltimas lekesini sürmüş demektir. Bunu kabul etmeyiz, hakkımızı savunuruz.

* Yok, bürokrasinin işgüzarlığıysa o konuda da atacağımız adımlar elbet vardır.

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