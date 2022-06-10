CHP’li Özel kamunun en çok ilan verdiği gazeteleri açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis komisyonunda Basın İlan Kurumu'nun en çok ilan verdiği ve sıfır ilan alan gazeteleri açıkladı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin Adalet Komisyonu’ndaki yapılan görüşmeler sırasında konuştu.

Basın İlan Kurumu’nun önümüzdeki günlerden itibaren yerel gazetelere ve internet sitelerine de ilanlar vereceğini hatırlatan Özgür Özel şunları söyledi:

– Bunlara ilanı veren kurum karar veriyordu. 19 yıl boyunca İstanbul’daki yerel gazetelere, Ankara’daki yerel gazetelere ilanları büyükşehir belediyeleri verdi. Şimdi diyorsunuz ki; “Onlar vermeyecek, biz bunları havuzdan burada dağıtacağız.” Eyvallah. Elimde Türkiye’de kamu bankalarından gazetelere verilen ilanların dağılımı var.

– En çok ilan alan gazete Türkgün. İkinci Sabah, üçüncü Akşam, dördüncü Analiz, beşinci Takvim.

– Sıfır ilan alanlar: Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Milli Gazete, BirGün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj.

– Şimdi, böyle yapılar kurunca böyle taksimatlar çıkıyor. Sizi görevlendiren, sizi oraya, iktidara aidiyetiniz, sadakatiniz üzerinden yollarsa sen de bu görevlendirmenin gereğini yapıyorsun.

MHP’NİN BAKANI YOK AMA

– Doğrusu ne olur? Tiraja göre olsa en çok ilanı Sabah alır ama ardından Sözcü’nün alması lazım. Sözcü almış mı? Sıfır. Örneğin, tiraja göre Türkgün gazetesi sıralamada 21’inci ama ilanda birinci… Yani MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok, bayağı akmış.

– Televizyonlarda da aynı bakış açısı hakim. Bengü Türk birinci. Televizyonlarda ilan alamayanlar; Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT, TV5.

– Bengü Türk’ten sonra A Haber, A2, CNN Türk, A Spor, A Para diye gidiyor, meselenin kendisi bu. Şimdi, iş böyle olunca, hadi bakalım, sizin dediğiniz gibi yapalım. Bir sene sonra bu terse döndüğünde sizin gibi davranan ve sizin gibi atanan birileri gelse, yapmayacağız ama gelse, o zaman hoşa mı gidecek? Bütün kamu bankaları gidecek, bu sefer verilmeyenlere verecek, siz de oturacaksınız.

BASIN KARTI KOMİSYONU’NDA KİMLER VAR?

– Basın Kartı Komisyonu meselesinde, İletişim Başkanlığı’nı basın kartı verme ve iptal etme konularında tam yetkili kılıyorsunuz. Komisyonunda görev yapan 9 kişi var ve o kompozisyon neymiş bir bakalım.

– İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Bey, İletişim Başkanı Danışmanı Mücahid Eker, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Star yazarı ve aynı zamanda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Bey, Daily Sabah Yayın Yönetmeni İbrahim Zahid Bey, Doğuş Yayın Grubunun Ankara Temsilcisi Baran Bey, AKP Ankara Büyükşehir ve Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan…

– Böyle bir taksimat. Oturup ondan sonra “Ya, bu arkadaşlar adil işler yapıyorlar, herkese eşit mesafedeler, objektif kriterleri uyguluyorlar.” Siz yapıyı böyle kurduktan sonra, bu kadar basın meslek örgütünün şikâyet etmemesini nasıl bekliyorsunuz, ben onu anlayabilmiş değilim.

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