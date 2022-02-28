CHP’li Özel: TBMM savaş olmamış gibi davranamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yürütme temsilcilerinin parlamentoya bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ardından yaşananlar artık savaş olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, savaşın her iki tarafıyla iyi ilişkileri bulunan bir ülke olarak yanı başımızdaki bu savaştan en çok etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir” diyerek, şunları kaydetti:

MECLİS KENDİ GÜNDEMİNE HAKİM OLMALI

– Yürürlükte olan TBMM İçtüzüğü, yürütme temsilcilerinin TBMM Genel Kurulu’na bilgi vermesi hususunu, 59’uncu maddesinde düzenlemektedir. İçtüzük Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların kendi talepleri halinde Parlamento’ya bilgi vermesini düzenlemektedir. Bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesiyle çelişmekte, yasama organının yürütme organına tabi olduğu izlenimini doğurmaktadır.

– Oysa Parlamento kendi gündemine hakim olmalıdır ve yürütmeden bilgi talep edebilmelidir. İktidar partisi grubu başta olmak üzere tüm siyasi parti gruplarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan yürütmenin yanı başımızdaki savaşa ilişkin olarak bilgilendirme yapması konusunda girişimde bulunmalarını talep ediyoruz.

PARLAMENTO KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELİ

– Gerekirse kapalı oturumda yürütme temsilcileri bu süreçte atılan adımlar, alınan önlemler ve Ukrayna’da iki ateş arasında kalan vatandaşlarımızın güvenli tahliyesine ilişkin yapılanlar hakkında Parlamento’yu, Parlamento’daki siyasi parti gruplarını ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Parlamento’nun yanı başımızdaki savaş hiç olmamış gibi davranmasını bu nedenle kabul edemeyeceğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.

İlginizi Çekebilir Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus'ta, ateşkes görüşmeleri için masa hazır