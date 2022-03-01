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CHP’li Özel’den 1 Mart Tezkeresi paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 1 Mart Tezkeresi'nin 19. yıldönümünde anma mesajı paylaştı. Özel, "'Yurtta Barış Dünyada Barış' demeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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CHP’li Özel’den 1 Mart Tezkeresi paylaşımı

1 Mart Tezkeresi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesini ve yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunması için hükümete yetki verilmesini öngörüyordu.

CHP’li Özgür Özel 25 Şubat 2003’te Meclis’e sunulan ancak genel kurulda reddedilen 1 Mart Tezkeresi’nin 19. yıldönümünde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

“AMERİKAN POSTALLARININ ANADOLU’YA GİRMESİNİ ENGELLEDİĞİMİZ…”

Özel, “Genel Başkanımız Deniz Baykal’ın önderliğinde Amerikan postallarının Anadolu’ya girmesini ve kanlı Irak savaşının parçası olmamızı TBMM’de engellediğimiz 1 Mart tezkeresinin 19’uncu yıldönümünde, ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ demeye devam ediyoruz” dedi.

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