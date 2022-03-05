CHP’li Özel’den Erdoğan’a: Vicdanınız nerede?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, Başak Cengiz cinayetini hatırlatarak CHP'yi ve kadın derneklerini hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

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4. KADEM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, Başak Cengiz cinayetini hatırlatarak, “İşte Başak Cengiz’de bunları gördük. Çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar, çıkmazlar. Neden? Çünkü sulpleri birbirine uymuyor. Bunların derdi; insanı, kadını, erdemli davranışları savunmak değil, kendi sapkın ideolojilerine ve kısır çıkarlarına zemin hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A FOTOĞRAFLI YANIT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın Başak Cengiz cinayeti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları gösterdi.

“ŞAŞIRDIK KALDIK”

Özel, şöyle konuştu:

*Recep Tayyip Erdoğan dün KADEM toplantısında, hepimizin gözünün içine baka baka, ‘Bunlar kadın cinayetlerinde bile ayrım yapıyorlar. Başak Cengiz’de neredeydiniz?’ dedi.

*Şaşırdık kaldık. Kimdi Başak Cengiz. Biz niye atlayalım? İması şu, o utanmadan söyledi, ben de tekrarlayayım: Başak Cengiz’in başörtülü olması. ‘Bunlar başı açık kadın öldürülünce sahip çıkarlar, neredeydiniz Başak Cengiz’de?’ diyor.

*(Kılıçdaroğlu’nun ve Nazlıaka’nın Başak Cengiz paylaşımlarını göstererek) ‘Hiç ortada yoktunuz’ diyor ya…

*A Haber’de bu haberi montajlayacak arkadaş, senin vicdanına sesleniyorum: A Haber’de Tvnet’teki arkadaş bunu görünce bu ham kaset gider herhalde değil mi? ‘Ya biz ne oldu? Nasıl bir siyasete hizmet ediyoruz?’ diye söyler.

“DİYECEK BİR SÖZ BULAMIYORUM”

“‘Başak Cengiz’de niye sahip çıkmadınız?’ diyor. Diyecek bir söz bulamıyorum. Bu açıklamayı yapmak zorunda bırakıldığım için utanç duyuyorum. Bu kadar mı kötüsünüz ya… Hesabı şu: ‘Ben bunu söylerim, bana lazım olan kitle de A Haber’den, Yeni Şafak’tan bana müzahir televizyon kanallarından, gazetelerden bunu doğruymuş gibi okur. İşin esasını istedikleri kadar anlatsınlar bizimkiler vermez. Böylelikle başörtülü birisi cinayete kurban gitti mi onu anmayan, ortalıklara çıkmayan bir muhalefetin olduğuna inandırırım. Bu inananlar aç da olsalar bana oy verirler. İşsiz de olsalar bana oy verirler. Çünkü bu kadar büyük bir vicdansızlığa oy vermezler’ diyor.

“BİZİM İÇİMİZDE BÖYLE BİRİ YOK”

*Oysa o kadar vicdansız olan kimse yok ki. Böyle büyük bir yalanı söyleyebilecek kimse yok bizim içimizde.

*Bizim içimizde; bir ölümü ve bir inancı, bir inançtan dolayı tercih edilen yaşam biçimini ölümde bile ayrı görecek kimse yok. Bizim içimizde; bir eline şehidin tabutunu alıp, bir eline mikrofon alacak ve siyaset yapacak kimse de yok. Öyle bir namussuzla bizim siyaset yapma imkanımız asla olmadı, olmayacak.

“BİZ BURADAYIZ, SİZİN VİCDANINIZ NEREDE?”

Eğer ki başörtülü diye kadın cinayetini anmayacak bir namussuz olsa içimizde, biz onlarla aynı partide olmayız. Partinin genel başkanı eve kadar gitmiş; (Erdoğan) ‘Neredeydiniz?’ diyor… Buradayız da sizin vicdanınız nerede acaba?”

CHP’DEN DE KADIN DERNEKLERİNDEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu 11 Kasım’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, İstanbul'da erkek şiddeti sonucu katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara Yenimahalle'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu acılı aileye, “Davanın bütün aşamalarının takip edilmesi lazım. Sadece biz değil, çok sayıda kadın kuruluşları da var onlar da takip edecek. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Bu davanın partisi yok. Bir insan ölmüş buna öyle bakmak lazım. Şundan emin olun bütün Türkiye sizin yanınızda. Çünkü böyle bir acıyı hiç kimse yaşamadı” açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Başak Cengiz için kurulan taziye çadırına geçerek dua etmişti.

CHP Kadın Kollları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da gerçekleştirdikleri başsağlığı ziyaretine ait fotoğrafları paylaşarak, “Acımız da öfkemiz de çok büyük…” demişti.

Kadın dernekleri de cinayete tepki göstermişti. “Mor Dayanışma” isimli sayfadan 12 Kasım’da yapılan açıklamada, “Başak Cengiz isyanımızdır. Kadın cinayetleri politiktir!” denilmiş ve ertesi gün İzmir Karşıyaka’da bir eylem gerçekleştirilmişti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü de medya organlarına verdiği demeçte cinayete tepki göstermiş, “Fail mağduru neden öldürür? Etrafına baktığında ya da yayın kanallarını izlediğinde şiddetin cezası kaldığına tanıklık eder ya da şiddeti önlemesi gereken mekanizmaların en üst yönetim kademesi tarafından işlevsiz hale getirildiğini, uygulanmadığını ve yürürlükten kaldırıldığını görür. Eğer hastaysa, kadın düşmanlığı varsa, sistem tarafından toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansımaları varsa ruhunda ve bedeninde, sokağa çıkar ve o gün en kolay, en güçsüz, en zayıf kadına samuray kılıcı ile saldırır” ifadelerini kullanmıştı.

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