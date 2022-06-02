CHP’li Özkoç’tan Erdoğan’a sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için kullandığı 'sürtük' ifadesine tepki gösterdi. Özkoç, “Ortada sürtük yok, çürük yok. Ama milletine ‘sürtük, çürük’ diyen bir Cumhurbaşkanı var. Milletine sürtük, milletine çürük diyen Cumhurbaşkanı'nın itibarı söz konusu olamaz” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin bugün temel sorunun ‘ekonomi’ olduğunu vurgulayan Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, Eylül ayından bu yana uygulamaya koyduğu ekonomik programın, yapısal sorunları büyüttüğünü, ülkeyi vaat edilen her noktanın gerisine sürüklediğini söyledi.

“O VİDEOYU, 466 HAFTADIR BEKLİYORUZ”

Özkoç, Erdoğan'ın camide yaşananlarla ilgili bu iddiayı 9 yıl önce, 11 Haziran 2013 tarihindeki grup toplantısında da dile getirdiğini ve gelecek Cuma görüntüleri yayımlayacağını söylediğini hatırlatarak şunları söyledi:

* “O videoyu, 466 haftadır bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yalanına karşılık, caminin müezzini açıklama yaptı: ‘Ben bir din adamıyım, yalan söyleyemem, camide içki içilmedi' dedi. Ne oldu biliyor musunuz?

* Allah adına korkarak Recep Tayyip Erdoğan’ın yalanına katılmayan müezzini Recep Tayyip Erdoğan sürdürdü. Videoyu göstereceği yere, müezzini sürdürdü. Sadece o mu? İmam da mahkemede verdiği ifadede: ‘İçki içen kimseyi görmedim' dedi.

* Müezzin ve caminin imamı, Recep Tayyip Erdoğan’ı yalanladı. Allah korkusu olan, vicdanı olan müezzin ve imam; Allah korkusu olmayan ve vicdanı olmayan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat.”

“YAŞADIĞIMIZ BUHRANIN TEK SORUMLU ERDOĞAN VE KİBRİ”

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

* “Erdoğan'ın ekonomik programını uygulamaya koyduğu Eylül ayında dolar, 8 lira 30 kuruşmuş, bugün 16 lira 45 kuruş. Tayyip Erdoğan ne demişti? Enflasyon düşecek demişti. Eylülde 19 olan enflasyon, bugün TÜİK’in rakamlarına göre 70, bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre yüzde 157. Yarın TÜİK mayıs enflasyonunu açıklayacak. Onun bile 80’i aşacağı söyleniyor. Onlar bile artık gerçekleri gizleyemiyorlar.

* Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? ‘İşsizlik azalacak'. Yüzde 23’e dayandı, yüzde 23… Döviz rezervi artacaktı. Eylül ayında bu modeli uygulamaya koyduğunda Merkez Bankası’nın net rezervi eksi 37 milyar dolardı, bugün eksi 57 milyar dolar. Dış ticaret açığı, cari açık azalacaktı; dış ticaret açığı yılın ilk 5 ayında yüzde 136 arttı.

* Yani arkadaşlar aldığımız mallarla, sattığımız mallar arasındaki yurtdışıyla yaptığımız ticari ilişkilerde denge allak bullak oldu. Cari açık da bugün itibariyle 18 milyar doları geçti. Bütün bunlar neden oluyor? Bir tek Recep Tayyip Erdoğan’ın kibri yüzünden… Erdoğan'ın bilimin dışında Türkiye’ye dayattığı ekonomi modeli yüzünden ve kibri yüzünden Türkiye geriye gidiyor. İnsanlar iflas ediyor, insanlar geçinemiyor.”

“MİLLET İTTİFAKI İKTİDARA GELDİĞİ GÜN, PİYASALAR NEFES ALIR”

Buhrandan çıkışın ‘Millet İttifakı’ ile mümkün olduğunu vurgulayan Özkoç, “Biz, bir araya geldik, “birlikte Türkiye’yi kurtaralım” diyen bir masa oluştu. Biz yukarıda birleştik, milletimiz de taban da birleşirse, bu iş ilk seçimde biter” dedi.

Millet İttifakı’nın iktidara geldiği gün Türkiye'nin ve ekonominin nefes alacağını dile getiren Özkoç, ekonominin topyekûn toparlanabilmesi için temelde adalet, istikrar ve öngörülebilir bir siyasi yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

“MİLLETİNE ‘SÜRTÜK’ DİYEN CUMHURBAŞKANI’NIN İTİBARI SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Özkoç, Erdoğan'ın Gezi eylemcileri için söylediği “Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” şeklindeki sözlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

* “Ortada sürtük yok, ortada çürük yok ama milletine sürtük diyen, çürük diyen bir cumhurbaşkanı var.Bir düşünün bakalım… Milletine sürtük diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşın bir tanesi ‘sen sürtüksün' dese, başına ne gelir?

* Hemen gözaltına alınır, cezalandırılır. Milletin itibarını saymayan bir cumhurbaşkanının itibarı, söz konusu olamaz. Milletine sürtük diyen, milletine çürük diyen bir cumhurbaşkanının itibarı söz konusu olamaz.”

“YENİ ‘ZEKERİYA ÖZ’, ADALET BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI”

Engin Özkoç, Anayasa Mahkemesi'nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yönelik hak ihlali kararını tanımayan dönemin 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'in bugün Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanmasını da eleştirdi.

Özkoç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla ‘yeni Zekeriya Öz’ dediği Akın Gürlek'in Enis Berberoğlu dışında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazetecilerin mahkumiyeti kararlarında da imzası bulunduğuna dikkati çekerek, “HSK atama kriterlerinde; ‘AYM’ye kararlarına uymayan kişi terfi alamaz” diyor. Akın Gürlek, Enis Berberoğlu davasında AYM kararına uymadı, atama alabilir mi? Buna rağmen Akın Gürlek, HSK tarafından birinci sınıf hakimliğe yükseltildi. Şimdi de Adalet Bakan Yardımcısı oldu” dedi.

“5'Lİ ÇETENİN ALACAKLARI OLUNCA MI AKLINA HUKUK GELDİ, GİDECEĞİNİ SEN DE BİLİYORSUN”

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

* “Erdoğan 5'li çeteye de böyle sahip çıkması gerekiyor. Çünkü onlarla iç içe, çünkü onlarla birlikte hareket ediyor; çünkü Tayyip Erdoğan, 5’li çeteyle geleceğini tesis ediyor. Onun için onların devletten alacakları Recep Tayyip Erdoğan için çok önemli.

* Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında diyor ki: ‘Ana muhalefet., yavru muhalefet, biz gelirsek bunların verdiği iş alan müteahhitlere ödemeler yapmayacağız demiş.Bu ülkede yargı var, bu ülkede hukuk var' diyor…

* Yandaşlarının, 5’li çetenin alacakları olduğu zaman mı aklına hukuk geldi? Diyor ki: ‘Burada hukuk var, yargı var. Onlar alacaklarını kuruşuna kadar alacak.' Niye bu kadar tereddüt ediyorsun? Ne oldu? Çünkü sen gideceğini biliyorsun.”