CHP’li Özkoç’un Erdoğan’la ilgili haberlerine erişim engeli

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Kocaeli'de partisinin Danışma Kurulu Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler ile ilgili çıkan haberlerine mahkemeden erişim engeli getirildi. Özkoç, "Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek! Sansürle doğruları gizleyemezsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz!" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili haberlerine mahkemece erişim engeli getirildi.

“KORKU DAĞLARI SARMIŞ”

Kocaeli’de partisinin Danışma Kurulu Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili çıkan haberlerine mahkemeden erişim engeli getirilmesini sosyal medyadan paylaşan Özkoç, şunları söyledi:

* Erdoğan yaptığım basın toplantılarının haberlerini de kendi mahkemelerinde engelletmeye başladı. Korku dağları aşmış… Çünkü hesap verecek! Sansürle doğruları gizleyemezsiniz. Konuşmaya devam edeceğiz!

* Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama yarın sandıkta vatandaş senin Cumhurbaşkanlığına erişim engeli getirecek.

CHP’Lİ İSİMLER DESTEK VERDİ

Engin Özkoç’a destek veren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da paylaşımında, “Engin Özkoç'un sesini kısmak isteyen saraya inat Engin Özkoç’u takip edelim. Sesine ses mücadelesine güç verelim” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise “Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç’un basın açıklamasına erişim engeli getirmişler. Ne yazar! Üstünü örtmeye çalıştıkları gerçekleri her geçen gün daha yüksek sesle dile getireceğiz!” paylaşımında bulundu.

ERDOĞAN TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanıvekili Engin Özkoç hakkında Kocaeli İl Danışma toplantısındaki konuşmasında ‘kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.