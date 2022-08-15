CHP’li Öztrak: AKP’nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin 21'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin konuştu. Öztrak, "Dün AKP'nin yaş günüydü. CHP olarak AKP'nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz. Nasıl bir gün her insan ölümü tadacaksa her parti de muhalefeti tadacak" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi:

“‘ADALET’ VE ‘KALKINMA’ KELİMELERİ İÇİ BOŞ KAVRAMLARA DÖNÜŞTÜ”

“Dün AKP’nin yaş günüydü. CHP olarak AKP’nin ülke yönetimindeki son yaş gününü tebrik ediyoruz. Nasıl bir gün her insan ölümü tadacaksa her parti de muhalefeti tadacak. Önemli olan muhalefette de bir ve bütün kalmak.

21 yıl önce adalet diyerek, kalkınma diyerek yola çıkanlar bugün ülkemizde ne adalet ne de kalkınma bıraktılar. Erdoğan koltuğunda oturabilmek için hiçbir ilke ve değer dinlemedi. Adalet ve kalkınma kelimeleri parti logosunda asılı kalan içi boş kavramlara dönüştü.”

“KINADIKLARI NE VARSA ONUNLA SINANDILAR”

“Erdoğan, kendi bedenine saray elbisesi diktirmek isteyince amaca ulaşmak için her aracı meşru saydı. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele sözü vererek işbaşına gelen parti, ülkemizi yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara batırdı. Kınadıkları ne varsa onunla sınandılar ve hepsinde de sınavı kaybettiler.

Giderayak kazanın dibinde kalanları sıyırmaya çalışan bu yönetim elinde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlamasın. İşte en son AKP’li siyasetçilerin de adlarının karıştığı Borsa İstanbul’da vurgun iddiaları, Elâzığ’da deprem konutlarında yaşandığı iddia edilen vurgunlar. Bir Cumhuriyet Savcısı da bu iddialar için resen inceleme başlatamıyor. Bu ülkenin yargısı, adliyesi sarayın vesayeti altına alınmış durumda.”

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