CHP’li Öztrak: İşsiz sayısındaki dalgalanma izaha muhtaç

CHP Sözcüsü Öztrak, TÜİK’in makyajlı verilerine göre Temmuz ayında 787 bin artan geniş işsiz sayısının Ağustos’ta 1 milyon 42 bin kişi gerilediğine dikkat çekerek, bu dalgalanmanın açıklanması gerektiğini söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. TÜİK’e göre, ağustosta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak yüzde 19,8 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2022 dönemi işsizlik verilerini değerlendirerek şöyle konuştu:

“TÜİK, Ağustos ayına ait makyajlı işgücü ve istihdam verilerini açıkladı. Ağustos'ta işsizlik oranı 0,4 puan düşerek yüzde 9,6 olmuş. Daha çok çalışmak istediği halde çalışamayan ve iş bulma ümidini yitirenleri de kapsayan geniş işsizlik ise Ağustos'ta 2,6 puan düşerek yüzde 19,8 olmuş.”

“İŞSİZ SAYISINDA BU DALGALANMA İZAHA MUHTAÇ”

“Ağustos'ta geniş işsizlikte yaşanan sert düşüş, özellikle izaha muhtaç” diyen Öztrak, “Temmuz'da 787 bin artan geniş işsiz sayısı, Ağustos’ta 1 milyon 42 bin gerilemiş. Temmuz'dan Ağustos'a tek bir ayda ne oldu da, geniş işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde geriledi? Bunun açıklanması lazım” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİDE YAVAŞLAMA EMARELERİ ARTARKEN İŞSİZLİK VERİLERİ İYİYE GİDİYOR”

Ağustos’ta daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısının 444 bin, iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların sayısının ise 498 bin azaldığını hatırlatan Öztrak, şunları söyledi:

“Temmuz'da bu sırasıyla 456 bin ve 448 bin artış göstermişti. Verilerin tek bir ayda bu kadar oynaklık göstermesi normal değil. İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı tek bir ayda bu kadar hızlı düşerken, ekonomide yavaşlama emarelerine rağmen ‘daha çok çalışma imkanı’ artarken, işgücüne katılımın hala pandemi öncesi dönemini yakalayamaması da ilginç. Ağustos’ta işgücüne katılım sınırlı bir artış gösterse de salgın öncesinin altında.

Özellikle çalışabilir erkek nüfusun işgücü piyasasına katılımında ciddi dalgalanmalar var. İki aydır işgücü piyasasından çekilen erkek nüfus Ağustos’ta yeniden işgücüne katılmaya karar vermiş.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösteriyor. Örneğin ekonomik büyüme açısından önemli bir gösterge olan İSO PMI verileri 7 aydır üst üste kritik eşik olan 50'nin altında. Ve Eylül'de sanayi istihdamı için iyi sinyaller gelmiyor.”

“GÜÇLÜ BİR STRATEJİYE VE GÜÇLÜ KADROLARA İHTİYAÇ VAR”

Öztrak, Türkiye'de kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışı ve işsizliğin alt edilebilmesinin ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlanabileceğine vurgu yaparak, “Oysa bugün Türkiye'de ne bir ekonomik strateji var, ne de güven uyandıran bir ekonomik yönetim var. Ama artık az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi. Biz kazanacağız, 85 milyon yurttaşımız kazanacak! Biz kazanacağız, tüm Türkiye kazanacak” dedi.

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