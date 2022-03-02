CHP’li Öztrak: Nasrettin Hoca fıkrası gibi…

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrası gibi bir model uydurdular.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda AKP hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdi:

DIŞ AÇIK REKORLAR KIRMAYA BAŞLADI

– Nasrettin Hocanın borç ödeme fıkrası gibi bir model uydurdular. Güya ihracat, ithalattan daha hızlı artacak, dış açık kapanacak, döviz bollaşacak, TL değerlenecek, enflasyon da düşecekti. Ama evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Dış açık 2022’de rekorlar kırmaya başladı.

– Şubat ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre, % 142 artarak 8,1 milyar dolara sıçradı. Mevcut dış ticaret verilerinde Şubat rekorunu kırdı.

DÖVİZ SATARAK BU YANGINI SÖNDÜREMEZSİNİZ

– Dış dengeyle beraber, uydurdukları ucube model de tepetaklak çakılıyor. Türkiye’nin dış finansman ve döviz ihtiyacı azalmak bir yana daha da artıyor. İhracatçının döviz gelirine el koyarak, KKM ile vatandaşın DTH’larından gelen dövizleri satarak bu yangını söndüremezsiniz.

– Ne yazık ki Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle dış dengedeki bozulma daha da hızlanacak. Artık fıkra gibi uyduruk modellere değil; akılcı, ciddi, tutarlı politikalara ihtiyacımız var. Yoksa korkarım milletimizin ıstırabı daha da artacak.