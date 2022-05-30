CHP’li Salıcı: Genel Başkanımız iddiasının arkasında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili, "Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında. Sayın Erdoğan'ın dava açmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belki bu dava vesilesiyle gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olur" dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Salıcı, ekonominin yine sıkıntıda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* “4 yıldan beri Türkiye ağır bir krizle boğuşuyor ve bu kriz buhrana dönüştü. Hükümetin atmış olduğu istikrarsız yanlış adımlarla da krizin boyutu gün geçtikçe daha da ilerliyor. Enflasyon yükseliyor. Resmi enflasyon rakamları yüzde 70’lere dayanmış durumda. Uzmanlar daha da artacağını ifade ediyor.

* Dolayısıyla Türkiye resmi enflasyon rakamlarına göre bu alanda ilk sıralara yerleşmiş durumda. Yüzde 122’lik üretici enflasyonu ile de dünya şampiyonluğunu ele geçirmiş durumda. Tarihimizde ilk kez iç borca ödenecek olan faiz ana parayı geçti.

* Türkiye böyle ağır bir ekonomik sarmal içerisinde devam ederken bir yandan da vatandaşlarımız enflasyon altında ciddi şekilde eziliyor ve ağır sorunlar yaşamak durumunda kalıyorlar.”

“KABADAYILIĞA, ZORBALIĞA BAŞVURMAYA ÇOK MEYİLLİLER”

Ardından SADAT’a tepki gösteren Salıcı, şirketin yönetim kurulu üyesi Ersan Ergür’ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bu vatanı Türkiye düşmanları ile iş birliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz’ şeklinde ifadeler kullandığını ancak daha sonra bu tweeti sildiğini öne sürerek şunları belirtti:

* “Gördüğümüz kadarıyla sandığa ve milli iradeye inançları kıt. Başları her sıkıştığında ‘sandık’ diyorlardı. Ama sandıkta yenildiklerini görünce kabadayılığa, zorbalığa başvurmaya çok meyilliler.

* İradenin vatandaşın elinde olduğu bu sistemde vatandaşın elindeki iradeyi almaya yönelik bütün çabalarını, kumpaslarınızı, pis işlerinizi tek tek ortaya çıkarıyoruz ve ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

* Türkiye’nin adil, şeffaf bir seçim yapması için sandığa giren oy ne ise onun aynen çıkması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Böyle düşünen bir kişi acaba seçimi Millet İttifakı kazanınca, 6’lı masanın belirlediği cumhurbaşkanı adayı kazanınca ne yapar? Sokağa mı çıkacak? Paramiliter güçleriniz mi var? Varsa paramiliter güçlerinizi ortaya mı dökeceksiniz? Onları harekete mi geçireceksiniz? Darbe mi yapmaya niyetiniz var? Siz darbeci misiniz? Ne demek bu?

* Türkiye’de vatandaşın seçime dair düşüncesini, sandığa güvenini sarsmaya yönelik bu tür tavırların tam karşısında olacağız. Biz Kuva-yi Milliyeciyiz.”

“GENEL BAŞKANIMIZ İDDİASININ ARKASINDA”

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Salıcı, bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili iddiasına sert yanıt verdi ve dava da açtı. Kılıçdaroğlu, hâlâ iddiasının arkasında mı?” şeklindeki sorusunu, “Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında. Sayın Erdoğan’ın dava açmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belki bu dava vesilesiyle gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olur. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyarız” şeklinde yanıtladı. (DHA)