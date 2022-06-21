CHP’li Salıcı: Seçim ne zaman olursa olsun vatandaş AKP’ye kırmızı kart gösterecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Mardin’de 2 bin yeni üyeye rozet takma törenine katıldı. Salıcı törende yaptığı konuşmada, "Seçim ne zaman olursa olsun, ben vatandaşın AKP'ye ve Erdoğan'a kırmızı kart göstereceğinden eminim" dedi.

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Mardin’de aralarında AKP ve MHP'den istifa ederek CHP’ye geçenlerinde bulunduğu 2 bin kişiye rozet takıldığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da katıldı. Burada bir konuşma yapan Salıcı, şunları söyledi:

HERKES SORUMLU BİR TEK AKP’LİLER SORUMLU DEĞİL

– Türkiye AKP'nin 20 yıllık iktidarında bu noktaya geldi. Bahaneler üretiyorlar. Onlara sorarsanız, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumdan bir tek onlar sorumlu değil. Dış mihraklar sorumlu, faiz lobisi sorumlu, Geziciler sorumlu, herkes sorumlu ama bir tek AKP'liler sorumlu değil. Peki ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Başka birisi mi? Aramızda Recep Tayyip Erdoğan'dan başka Cumhurbaşkanı, başbakan görmeyen gençler var.

– Yaşadığınız durumdan memnun musunuz gençler? Bu ülkeyi, bu duruma AKP iktidarı getirdi. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursak olalım ama önceliği insan olarak koyalım ve Türkiye'de insanı insanca yaşatacak düzen kuralım.

İNANÇLI DİRAYETLİ BİR KADINLA UĞRAŞIYORLAR

– Bugün Türkiye'de adaletten bahsetmek mümkün değil. Bir il başkanımız, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 31 Mart seçimlerinde sandığa demokratik yollardan sandığa gömdüğü için uğraşıyorlar. Bir kadın ile uğraşıyorlar. İnançlı, dirayetli CHP’li bir kadınla uğraşıyor, ona siyaset yasağı getirdiler. Ama onlar şunu bilmiyor. CHP’de bir tane Canan yok. Binlerce, on binlerce Canan var.

AKP’Lİ VEKİLLERİ SOKAKTA GÖRÜYOR MUSUNUZ?

– CHP’nin gidemediği, giremediği hiçbir yer yok. Biz şunu görüyoruz. AKP'den seçilen milletvekillerini siz sokakta görüyor musunuz? Gelip size hal hatır soruyorlar mı? Türkiye ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Krizi aşacak güçlü kadrolar, güçlü politikalar CHP’de var. CHP önümüzdeki dönemin iktidarını kurmaya hazır. Politikalarıyla, kadrolarıyla, genel başkan yardımcıları ile hazır. Hepsinden daha önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu ile hazır. Seçim ne zaman olursa olsun, ben vatandaşın AKP’ye ve Erdoğan’a kırmızı kart göstereceğinden eminim

TEK ADAM REJİMİNDEN KURTARACAĞIZ

– İttifak siyaseti yürütüyoruz. Bu ittifak siyasetinde 6 farklı siyasi gelenekten gelen parti bir araya geldi. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. “Koalisyon dönemleri çok kötüydü, Türkiye buradan çok çekti” diye anlatıyorlar ya. 20 yıldan beni tek başına iktidardasın. Bu ülke koalisyonlardan, senden çektiği kadar çok çekmedi. 20 yıldır senden çektiğini kimseden çekmedi. Dolayısıyla bu Altılı Masa’yı korumaya devam edeceğiz. Bu ittifakla beraber Türkiye'yi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle buluşturacağız, bu tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtaracağız.

KÜRT SORUNUNU ÜNİTER YAPI İÇİN ÇÖZMEYE İHTİYACIMIZ VAR

– Bizim siyasi geleneğimiz CHP ve SHP geleneği, birileri ağzına Kürt lafını almazken, Kürt sorunun nasıl çözüleceği üzerine raporlar hazırladı ve çözüm önerileri sundu. Bizim Kürt meselesini çözmeye ihtiyacımız var. Nasıl? Türkiye'nin birlik bütünlüğü içinde, üniter yapı içinde, demokratik yollardan ve parlamento zemininde bizim Kürt sorununu çözmeye ihtiyacımız var.

– 2022 Türkiye'sinde bizim artık inancı, mezhebi, kökeni tartışıyor olmamız doğru bir şey değil. Bu ülkede hiç kimse inancından, kökeninden dolayı eziyet görmemeli, eziyet görmeyecek. 84 milyon bu ülkenin, birinci sınıf eşit yurttaşı olacak ki biz güçlenelim, büyüyelim ve bu zenginliği hakça paylaşalım.

POLİS GÖRDÜĞÜNDE ÜRKMEZSEN DEMOKRATİKLEŞİRİZ

– Devlet ne zaman vatandaşa hizmet eden bir aygıta dönüşür, o zaman Türkiye demokratikleşmiştir. Sen ne zaman polis ve askeri gördüğünde ürkmezsin o zaman Türkiye demokratikleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyor olmaktan mutlu olacağız, gurur duyacağız. Türkiye'nin böyle bir geleceğe ihtiyacı var. Sadece ekonomik kalkınmaya ihtiyacı yok aynı zamanda demokratikleşmeye ihtiyacı var.

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