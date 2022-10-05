CHP’li Süllü: Muhalif sesler susturulmaya çalışılıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yaptığı konuşmada “Tek adam rejimi içinde bulunduğu zor durumu gizlemek için muhalif sesleri susturmaya çalışmaktadır. Bu kontrol çabası AKP’yi kurtarmaya yetmeyecektir” dedi.

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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Meclis'te görüşülen ve kamuoyunda ‘sansür yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP yönetiminin inandırıcılığını yitirdiğini, dış politikada her gün yalnızlaştığını, vatandaşların her geçen gün daha da yoksullaştığını belirten Süllü, bu dönemde yandaş medyanın gerçekleri gizlemekte olduğunu ve propaganda yaratma gücünün de azaldığını söyledi.

“SANSÜR YASASI KURTARICI OLARAK MECLİSE GETİRİLDİ”

Süllü, iktidarın içinde bulunduğu zor duruma çözüm üretecek gücünün kalmadığına dikkat çekerek, “AKP'nin olan biteni gizlemeye çalışarak ve gerçekleri farklı göstererek iktidarını sürdürmeye çalışmaktan başka çaresi kalmamıştır. Muhalif tüm alanlar kontrol altına alınarak seslerini kısma çabaları da gerçeklerin gizlenmesinde yetmez olmuştur. Seçim sürecine girildiği bu dönemde ‘Sansür Yasası’ bir kurtarıcı olarak Meclise getirilmiştir” dedi.

“İNTERNET GAZETECİLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YETERSİZDİR”

AKP'nin internet gazeteciliğini bir tehdit olarak gördüğünü belirten Süllü konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugüne kadar internet gazeteciliği alanında düzenleme yapılması gerektiğini söylememize rağmen kulak tıkayanlar, internet gazeteciliğini basın yasası kapsamına alarak basın kartı, basın ilan kurumundan reklam alma olanaklarını bir havuç olarak sunmaktadır.

2. Maddede eser sahibi tanımına görsel ve içerikleri kaydeden ve düzenleyen ibaresinin eklenmesiyle sadece görüşlerini ifade özgürlüğü kapsamında yazı yazan gazetecilerin değil, tüm görüntü kaydeden, içeriği yükleyenler de yasal sorumluluk altına girmektedir.

Maddeye eklenen medya mensubu ve enformasyon görevlisi tanımlarında ise hiçbir açıklık yoktur. Bütün gün haber peşinde koşan, oturup saatlerce haberleştirilmesini sağlayan basın mensuplarının basın kartı alması büyük çabalar gerektirirken kamu görevlerine bu ayrıcalığın sağlanması anlaşılır gibi değildir.”

“MEDYANIN 4. KUVVETİ OLACAĞI GÜNLERE AZ KALDI”

Hiçbir sansür yasası ve propagandanın gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olamayacağını da vurgulayan Süllü, şunları söyledi:

“Tarafsız olmadığı tüm kamuoyunca bilinen İletişim Başkanlığı'nın basın kartı verilmesinde yetkili kılınmasına dönük yönetmelik değişiklikleri iptal edilmişken yaratılan fiili durum ile medyanın denetim altında tutulması yasa kapsamına alınmaktadır. İletişim Başkanlığı'nın daha yetkili hale gelmesi ve sansürün ağırlaşması tek sesli bir toplum yaratılması, korku iklimini canlı tutma çabası olduğu anlaşılmaktadır.

Ama hiçbir sansür yasası ve propaganda gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyememiştir. Dışarıda olan gazeteciler gerçekleri yazsın diye cezaevinde tutuklu gazetecilerin bedel ödemek zorunda kalmayacağı, vatandaşlarımızın bırakın özgürce sosyal medya paylaşımı yapmayı, siyasi bir mesajı bile beğenmekten korkmayacağı medyanın demokrasinin 4. kuvveti olacağı günlere az kaldı.”