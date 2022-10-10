CHP’li Sümer: Emekli maaşıyla, kolaysa saraydakiler geçinsin

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer başta emekli ve asgari ücretliler olmak üzere çalışanların geçinememesiyle ile ilgili konuyu TBMM gündemine taşıdı. Sümer, “Emekli maaşıyla geçinmek kolaysa saraydakiler geçinsin” dedi

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer başta emekli ve asgari ücretliler olmak üzere çalışanların maaşlarıyla geçinememesiyle ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“AYIN 1'İNDE MAAŞ ALAN EMEKLİ AYIN 10'UNU GÖREMİYOR”

Çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında günden güne eridiğine vurgu yapan Sümer, “Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim ne yazık ki asgari ücretliler ve emekliler. Sarayın kibirlileri her ne kadar kimseyi enflasyona ezdirmedik diye açıklamalar yapsalar da ücretli çalışanların maaşları her geçen gün eriyor. Ayın birinde maaş alan emeklilerimiz ne yazık ki maaşlarıyla 10 gün bile geçinemiyorlar. Eğer kira ödemek zorunda kalmışlar ise bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bir çok emeklimiz ilerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda kalıyor. iktidarın tavrı ise tam anlamıyla emeklilerimizi ölüme terk etmektir. Emekli maaşıyla geçinmek kolaysa saraydakiler geçinsin” diye konuştu.

“ZAM YAĞMURU SÜRÜYOR MAAŞLAR YETMİYOR”

Türk lirasının değer kaybına da dikkat çeken CHP'li Sümer, şöyle konuştu:

“Ekonomi Bakanı Sayın Nebati'nin ‘Türk Lirası dibini gördü daha fazla değer kaybedemez’ dediği günden bu güne kadar Türk Lirası değer kaybetmeye devam etti. Dolar 18.5 lirayı gördü. Ne yazık ki üretim bandından çıkan her ürünün Dolarla işi olduğu için sürekli olarak memlekette bir şeylere zam geliyor.

Bir hafta içinde dört kere akaryakıt ürünlerine zam geldi. Bu durumda maaşla geçinmeye çalışanların bir ay önceki harcamaları ile bir ay sonraki harcamaları bir birini tutmuyor. Vatandaş her ay eksiye gidiyor.

Artık millet için maaşların bir önemi kalmadı çünkü alım gücü inanılmaz arttı. Evine patates soğan alırken hesap yapmak zorunda kalan millete maaşınıza enflasyon oranında zam yaptık demek, dertlere çare olmuyor.”

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