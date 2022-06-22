CHP’li Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni kavgada bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir pasajdaki restoran işleten iki grup arasında iddiaya göre “müşteri kapma” nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu ve yeğeni bıçakla hafif şekilde yaralandı.

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Olay, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, semtteki bir pasajda bulunan iki restoran işletmecisi arasında “müşteri kapma” nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine restoran sahibi Ali Ekber Y. ve diğer restoranın sahibi Özgür Savaş Tanrıkulu birbirine girdi. Kısa bir süre sonra taraflar birbirlerinden ayrıldı. Kavgayı duyan Ali Ekber Y.'nin tanıdıkları pasaja gelince karşı tarafla aralarında tekrardan kavga çıktı.

Kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ortalığın karıştığı bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Cemal Tanrıkulu, Mitan Alican Tanrıkulu, Onur M., Özgür Savaş Tanrıkulu, Melik Fırat Tanrıkulu, Ali Ekber Y. ve Mustafa Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 7 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca pasajda 21 Haziran’da 9 iş yeri polis ve zabıta ekiplerince denetlendi. Denetlemeler sonucunda 3 iş yeri mühürlenirken 4 iş yerine “mühür fekki” nedeniyle işlem yapıldı.

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