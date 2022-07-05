CHP’li Torun: Belediye başkanlarımız Saray’ın memuru değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin yabancı temsilcilik mensuplarıyla yapacağı görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına tepki gösterdi. Torun, “Bizim belediye başkanlarımız Saray’ın memuru değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı rejimin, korkusunun ve çaresizliğinin göstergesidir” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye ve 39 ilçe belediyesine ulaştırılmak üzere kaymakamlıklara, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün “Yabancı Temsilcilik Mensuplarının Randevu Talepleri” konulu bir yazı gönderildi.

Yazıda Cumhurbaşkanlığı'nın 3 Haziran 2022 tarihli yazısına atıf yapılarak; yabancı temsilcilik mensuplarının bakanlar, valiler dahil üst düzey yöneticiler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

“TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM BELEDİYELERE GÖNDERİLDİ”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Torun, İstanbul Valiliği tarafından İBB'ye gönderilen yazının, ülke genelindeki tüm valilikler tarafından tüm belediyelere gönderildiğini kaydetti.

“BAŞKANLARIMIZ EMİR ERİNİZ DEĞİL”

Torun yaptığı yazılı açıklamada

“İktidar şunu bilmelidir; belediye başkanlarımız, Saray'ın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Dolayısıyla belediye başkanları halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür.

Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır. Belediye başkanlarımızın tüm dış temsilcilik mensuplarıyla görüşmesini iktidarın iznine bağlamaya çalışmak ancak yasakçı rejimlerde görülebilecek bir durumdur. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir” dedi.

“YASAKÇI ZİHNİYETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleyen iktidarın, belediyelerin dünyayla kurduğu iyi ilişkilerden rahatsız olduğunu belirten Torun şunları kaydetti:

“Özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana, belediyelerin her alandaki yetkilerini ve gelirlerini tırpanlamak size yetmedi mi? Şimdi belediyelerin ikili görüşmelerine bile müdahale etmeye çalışmak neyin korkusudur?

Belediye başkanlarına bu engeli çıkaranlar şunu unutmasın; bizim belediyelerimiz, vatandaşların çıkarı için tüm kesimlerle görüşmeye ve halkın çıkarı için çalışmaya devam edecektir. Bizim belediyelerimiz, bu yasakçı, bu baskıcı zihniyetin son çırpınışlarına asla boyun eğmeyecektir.”

İlginizi Çekebilir 'Valiler, bakanlar, belediye başkanlarını rakip görüyor'