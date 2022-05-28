CHP’li Torun, Kılıçdaroğlu’na seslendi: Çankaya sizi bekliyor

Van’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın açılışında konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor sayın Genel Başkanım" dedi.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Türkiye’deki tüm CHP’li Belediye Başkanları, üç gün sürecek “Belediye Başkanları Çalıştayı” için Van’da buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmasını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yaptı.

Torun, iktidarın CHP’li belediyelerin çalışmalarını engellemek için elimden geleni yaptığını belirterek, “Bizim belediyelerimizin vatandaşa hizmetine mâni olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Halkın belediyeleri şikâyet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aştılar ve aşmaya da devam edecekler” dedi.

“TÜM BASKILARA RAĞMEN HALKIN BELEDİYELERİ, İKTİDARA SOSYAL BELEDİYECİLŞİK DERSİ VERİYOR”

CHP Genel Başkanı Seyit Torun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarımızla birlikte, Van’da bulunmanın heyecanını yaşıyoruz.

*İktidarın tüm baskılarına rağmen, şikâyet etmeden çalışan ve sosyal devlet anlayışından kopan iktidara, sosyal belediyeciliğin dersini veren belediye başkanlarımızla bir arada olmanın gururu içindeyiz.

*Aralık ayında Kayseri'de düzenlediğimiz çalıştaydan sonra CHP ailesine katılan yeni bir belediye başkanımız var.

*Antalya Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na bir kez daha, halkın belediyeleri arasına hoş geldiniz diyoruz.

*Ayrıca, yakın zamanda, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Melek Mızrak Subaşı da aramızda. Kendisine de bir kez daha hayırlı olsun diyoruz.

Torun, Van’da sadece bir toplantı düzenlemeye gelmediklerini anlatarak, kentin sorunlarına çözüm aradıklarınızda ifade etti. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün belediye başkanlarımız, Van'ın 13 ilçesinde sahaya çıktı. Vatandaşlarımızla buluştu, sorunları dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

*Bugün de çalıştayımıza başlıyoruz. Çalıştayımızın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirledik.”

“TÜM KAMU KAYNAKLARI BELEDİYELERİMİZE KAPATILMIŞ DURUMDA”

*Seçim çalışmalarımız anlatacağız. Daha sonra belediye başkanlarımızı dinleyeceğiz. Ayrıca, alanında uzman isimlerden de değerlendirmelerini alacağız.

*Çalıştayımızda, belediyelerimizin üç yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki iki yılda yapılması gerekenleri de ele alacağız.

*Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 2019 yerel seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti.

*3 yılda belediyelerimiz çok büyük adaletsizliklere maruz kaldı ve bu haksızlıklar da artarak devam ediyor.

*Şu anda, tüm kamu kaynakları, belediyelerimize kapatılmıştır. Belediyelerimize kaynak sağlayan tüm kurumlarda, büyük bir partizanlık hüküm sürmektedir.

*Belediyelerimizden hizmet bekleyen milyonların hakkı olan kaynaklar, sırf CHP'li belediye diye kesilmektedir.

“HALKIN BELEDİYELERİ MAZERET ÜRETMEDEN HER TÜRLÜ ENGELİ HALKLA BİRLİKTE AŞACAK”

Siyasi iktidarın seçimde kazanamadığı ve hizmetlerine engel olamadığı belediyeleri karalamak için masa başı algı operasyonlarına başlattığını tekrarlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şöyle konuştu:

*Belediyelerimiz, her gün haksız hukuksuz soruşturmalarla muhatap olmaktadır. Talimatlı müfettişler her gün belediyelerimizin kapısındadır.

*Belediyelerimizde suç arayıp da bulamayanlar artık sahte suçlar uydurmanın acizliğine düşmüştür. İşte bizim belediyelerimiz tüm bu zorluklar içinde tarihi bir hizmet mücadelesi vermektedir.

*Van'dan tüm belediye başkanlarımızla birlikte bir kez daha sesleniyoruz; onlar ne yaparsa yapsınlar, bizim belediyelerimizin vatandaşlarına hizmetine mani olamadılar ve bundan sonra da asla mani olamayacaklar.

*Halkın belediyeleri; şikayet etmeden, mazeret üretmeden, her türlü engeli halkla birlikte aşacaklar ve aşmaya da devam edecekler.

“ZALİM NE KADAR PERVASIZ OLURSA OLSUN, YİNE ZULMÜ BİZ YIKARIZ”

Derin yoksulluk ve adaletsizliğin ülkenin her köşesini sardığını anlatan Torun, konuşmasına şöyle devam etti:

*Ancak biliyoruz ki milletimiz çaresiz değildir. Biz, ‘milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen bir neslin çocuklarıyız.

*Şairin dediği gibi; ‘Zalim ne kadar pervasız olursa olsun, yine zulmü biz yıkarız, yerin dibine de atsalar bizi, yer küresini patlatır çıkarız.’ CHP ailesi olarak gelecekten umutluyuz.

*Çünkü biliyoruz ki; eğer bu ülkede, kendi halkına sırtını dönen bir iktidar varsa, elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede, adaleti çürüten bir iktidar varsa, adalet için ayakları kanayarak günlerce yürüyen bir lider vardır.

*Ve hatta ülkesini terk edip kaçmaya niyetlenen bir iktidar varsa bu ülkede, ‘Bizim başka memleketimiz yok, hiçbir yere gitmiyoruz.

*Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız' diyen bir lider vardır. Biliyoruz, her firavunun bir Musa'sı vardır.

“YOLUNUZ YOLUMUZDUR, ÇANKAYA SİZİ BEKLİYOR SAYIN GENEL BAŞKANIM”

Konuşmasının son bölümünde Kılıçdaroğlu’na seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

*Ülkemiz için yola çıktınız. Buradan bir kez daha vurguluyoruz ki; beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız sayın Genel Başkanım. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Umudun yolu olacaktır.

*Biliyoruz ki artık umutsuzluk kaçıyor türkülerimizden. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgârları, fırtınaya dönüşüyor.

*Görüyoruz, kısa çöpün, uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın.

*Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor sayın Genel Başkanım.

BEDİRHANOĞLU: BU KENTİN KADERİNİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRİRİZ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarını kürsüden selamlayan Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ise yaptığı kıs konuşmada şunları söyledi:

*Kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah katkılarınız olur bu kente. Bu kentin kaderini değiştirirsiniz. Bu kentin kaderini hep beraber değiştiririz.

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