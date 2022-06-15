CHP’li Torun: Muğla’da maden sahaları talanla karşı karşıya

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Muğla'daki maden sahalarının talan ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu bir istila, yağmacılık" dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

– Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Muğla'nın da yüzde 60'ı madenlere ruhsatlandırıldı. Orman alanlarının yüzde 61'i, kültür alanlarının yüzde 66'sı, koruma altına alınmış doğal alanların yüzde 55'i madenlere ruhsatlandırıldı. Bu bir istila, bir talan, bir yağmacılık. Artık gözlerini rant bürümüş ve çılgınca, kontrolsüzce para kazanma uğruna geleceğimize ihanet etme projesi.

MAZERET ÜRETMEYİN

– Şimdi yaza girdik. Ama endişeliyiz. Bakıyoruz: Bir palyatif çözüm arayışı içindeler. Geçen yılki hataların yapılmamasını istiyoruz. Gereken her türlü tedbir alınsın, artık mazeret üretme yerine bunları yaşamayalım. Orman Genel Müdürlüğü'nde eksiklikler varken araçlarını da Cumhur İttifakı belediyelerine verdiklerini biliyoruz.

BELEDİYELERİN HAKKI PARTİZANCA KULLANILIYOR

– Belediyelerimiz bu baskıcı yapının her türlü engellemelerine rağmen hizmetlerini artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, Türkiye Belediyeler Birliği… Belediyelerimizin hakkı olan kaynakları partizanca kullanıyorlar. Belediyelerimize ayrıştırıcı ötekileştirici muamele içerisindeler. İLBANK'tan bir teminat mektubunu almakta belediyelerimiz zorlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyemizin 63,5 milyon Euro kredisi 2020 Aralık'tan beri Cumhurbaşkanı onayında bekliyor. Tek bir imza. Ama maalesef CHP'li belediye diye verilmiyor.

ANKAPARK'A HARCAYACAĞINIZA, ALTYAPIYA HARCASAYRDINIZ

Sağanak yağışlar nedeniyle kentte yaşananlara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Torun, şunları söyledi:

– Bizim belediyelerimiz uçuk kaçık projelerle uğraşmıyorlar. Öyle Ankapark gibi 801 milyon dolar parayı çöp haline getirmiyorlar. 25 yıldır iktidardalar, alt yapıyı yapmamışlar, 3 yıllık iktidarımızı eleştiriyorlar. 25 yıldır neredeydiniz? Ankapark'a 801 milyon dolar para harcayacağınıza Ankara'nın alt yapısına harcasaydınız. Şimdi olağanüstü bir durumla karşılaşınca hemen, ‘bunlar yapamadı, edemedi.' Bu anlayış tamamen popülist bir anlayış, bu zihniyet kötülükçü bir zihniyet.

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