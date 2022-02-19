CHP’li vekil, bakanlığın yok dediği tesisi ortaya çıkardı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ulubey Gülenyurt Mahallesi'nde dere yatağında bulunan taş ocağının ilçe belediyesi tarafından kaçak olarak kullanıldığını söyledi. Bakanlık Adıgüzel'in soru önergesine, bölgede konkasör parçaları olduğu, kurulu olmadığı ve elektrik bağlantısının bulunmadığı şeklinde cevap verdi. Adıgüzel, Bakanlığın yok dediği taş ocağı ve konkasör tesisini ortaya çıkarıp, AKP'li ilçe belediyesinin valilik ile İl Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Müdürlüğü tarafından uyarıldığını ancak çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

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Ordu – Sivas karayolu ile dere arasında kalan alanda kurulan taş ocağının AKP’li Ulubey Belediyesi tarafından işletildiğini ve kaçak olduğunu dile getiren Mustafa Adıgüzel, kaçak taş ocağında kaçak elektrik kullanıldığını ileri sürdü.

Adıgüzel, taş ocağında yapılan çalışmaları da görüntüleyerek “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulubey Belediyesi hırsızlık ve yolsuzlukta ortak iş tutuyor” dedi.

BAKANLIK KONKASÖR OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini belirten Adıgüzel, şöyle konuştu:

* 20 gün önce gelen cevapta, burada konkasör parçaları olduğu, kurulu olmadığı ve elektrik bağlantısı olmadığı söylendi.

*Hâlbuki gidip baktığımızda burada çalışan kamyonlar, elektriği bağlanmış bir konkasör ve işletme gördük. Yani burada sadece kaçak bir işletme yok, aynı zamanda bir de kaçak elektrik kullanımı var.

*Peki, kimdir bu işi yapan diye baktığımızda gözlerimize inanamadık. Bu işi AKP'li Ulubey Belediyesi yapıyor. Ulubey Belediyesinin kamyonları ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin kamyonları buradan taş taşıyor.

*Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme İl Müdürlüğü’nün uyarısına rağmen pişkinlikle bu işe devam ediliyor.

*Burası kabile devleti değil. Kaçak işletme, bir de üstüne kaçak elektrik kullanıyor, ne vali tanıyor ne müdür tanıyor ne bakan tanıyor.

“İKİ BELEDİYE ORTAK İŞ TUTUYOR”

*Elektrik şirketi vatandaşa kan ağlatırken, Ulubey belediyesine gidip ‘bu kaçak işletmeye trafoyu neden çektin’ diye sormuyor.

*Hala daha oradan taş almaya devam ediliyor ve kamyonlar çalışıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ulubey Belediyesi hırsızlık ve yolsuzlukta ortak iş tutuyor. Bakanlığa göre, güya yol yapımından artık taşları alıyormuş.

*Kardeşim ne bitmez artık taş imiş bu. Tüm Mesudiye yolunun taşını alıyor sanki adam. Bu taş alma işi o yolun altını da oyuyor. Bugün buna göz yumanlara, o yolda bir çatlak göçük olduğunda da hesabını soracağız.

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