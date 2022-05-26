Abone Ol

CHP’li vekil: Çevre Ajansı’na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor

CHP Muğla Milletvekili Bura Erbay, "Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na gelen yasa teklifiyle, Çevre Ajansı’na koylar ve sahillerle ilgili tasarruf yetkisi veriliyor. Çevre Ajansı’na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor. Bu doğru bir uygulama değil" açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 23:09 - 26 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

CHP Muğla Milletvekili Bura Erbay, “Muğla'da yine AKP'nin kirli bir oyunuyla karşı karşıyayız. Muğla'nın koylarını, ormanlarını, doğasını talan etmek için bütün yöntemleri kullanan AKP şimdi de Çevre Ajansı eliyle kıyılarımızı talan etmek istiyor” dedi.

“AKP'nin bütün bu kirli oyunlarına karşı hem sahada hem de adliyelerde hukuk mücadelesi veriyoruz. Koylarımıza, ormanlarımıza, doğamıza sahip çıkıyoruz” diyen Erbay, yaşanan gelişmeyi şöyle aktardı:

* “Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na gelen yasa teklifiyle, Çevre Ajansı'na koylar ve sahillerle ilgili tasarruf yetkisi veriliyor. Çevre Ajansı'na şirket kurma ve koyları, kıyıları işletme yetkisi veriliyor. Bu doğru bir uygulama değildir.

* Çevre Ajansı eliyle koylarımızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bütün çevre dostlarına, daha önce AKP'ye oy vermiş yurttaşlarımıza sesleniyorum, bu kirli oyunu görün.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP CHP Muğla uygulama