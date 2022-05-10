CHP’li vekil tarih vererek duyurdu: Seçim kampanyası başlatıyoruz

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Ayın 15’inden itibaren seçim kampanyasını Elazığ’da başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Katıldığı televizyon programında 15 Mayıs'ta Elazığ'dan seçim kampanyasına başlayacaklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şöyle konuştu:

* Ayın 15'inden itibaren seçim bölgemde olacağım seçim kampanyasını Elazığ'da başlatıyoruz. Bu şartlarda ülkenin daha fazla bu iktidar tarafından yönetilmesi mümkün değil.

* Kriz gittikçe büyüyecek, yokluk gittikçe farklılaşacak, yoksulluk gittikçe artacak. İnsanlar alım gücü gittikçe düşecek. Bu tür durumlarda erken seçimlerde şöyle bir yararı vardır geçmiş dönemlerde bunu hep parlamenter sistemde olmuştur. Yeni bir moraldir.

* Eğer insanlar mevcut iktidarın devamından memnunsa ona bir güvenoyu verir ama mevcut iktidarın yönetiminden memnun değilse alternatif partileri seçerek yeni bir heyecan yaratır, yeni bir umut yaratır. Yani bu anlamda Türkiye'nin biran önce bir seçime ihtiyacı var.

“METAL YORGUNLUĞU SADECE ERDOĞAN’IN KADROSUNDA DEĞİL KENDİSİNDE DE BAŞLADI”

Erol, iktidarı eleştirerek konuşmasına şöyle devam etti:

* Sayın Cumhurbaşkanı ‘Kadrolar için metal yorgunluğu var’ diyordu ya aslında metal yorgunluk sadece kadrolarda değil kendisinde de başladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı.

* Ama o zamanki kadrolarına baktığımızda merkez sağda devlet geleneğinden gelen siyasetçiler, Cemil Çiçek gibi, Abdulkadir Aksu gibi, Hüseyin Çelik gibi, Köksal Toptan gibi yani bütün partilerle daha deneyimli devlet geleneğine hakim siyasetçiler o partinin içerisinde etkin oldukları için daha doğru işler yapıyorlar.

* Devlet geleneğini bilen siyasetçiler vardı ama şimdi öyle değil. Şimdi tamamen siyaseti bir ticarethane gibi holding gibi yönetme anlayışıyla daha doğrusu iktidarı hükümeti yöneten bir anlayış var.

“AKP SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLANDI”

AKP’nin siyasi ömrünü tamamladığını belirten Erol, sözlerine şöyle devam etti:

* Zaten Sayın Cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken iddiası buydu. Yani diyordu ki ‘Biz devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz’. Halbuki yanlış. Anonim şirket şahıs malıdır, kar zarar dengesine göre kararlar alırsın ama devleti öyle yönetemezsiniz devletin gelenekleri, kanunları vardır.

* Bunun dışına çıktığınız zaman orada yönetim krizi doğar, yönetim krizi siyaset krizini yaratır, o da ekonomik krizi yaratır bunlarda birbirini tetikler. Bugün itibariyle AK Parti artık siyasi ömrünü bence tamamlamıştır. Artık Türkiye'de yeni bir dönem ilk seçimden sonra başlayacaktır.

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