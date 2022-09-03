CHP’li vekilden AKP’ye ‘FETÖ’ tepkisi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP iktidarının FETÖ terör örgütüyle toplumun vicdanını rahatlatacak bir şekilde mücadele etmediğini belirterek “FETÖ siyasi ayağını ve FETÖ yandaşlarını mutlaka yargı önüne çıkaracağız, FETÖ ile asıl mücadele bizim iktidarımızda olacak” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir vatandaşın “Başa geldiğinizde KHK’lılar ile ilgili nasıl bir somut çözüm önerisi sunacaksınız?” sorusuna “Tamamı görevlerine iade edilecek” diye yanıt vermişti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının farklı yerlere çekildiğini kaydetti.

“YURTTAŞIMIZIN ANAYASAL HAKKINI SAVUNUYORUZ”

Fetullahçı Terör örgütünün Türk yargısının iradesinden kaçamayacağını belirten CHP’li vekil Gürsel Erol, şöyle konuştu:

*Ülkemizin ve kamu düzeninin temeline dinamit koyan, kamuda görev yaptıkları dönemde yetkilerini devleti ele geçirmek için kullanan, kumpas davaları aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en nitelikli kadrolarını alçakça tasfiye etmeye kalkan, 15 Temmuz darbe girişiminde yurttaşlarımızı şehit eden eli silahlı ve kanlı hiçbir Fetullahçı Terör Örgütü Mensubu Türk yargısının iradesinden kaçamayacak.

*Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak siyasi iradenin değil, yargı kararlarının ışığında; hakkında soruşturma açılmasına gerek duyulmayan, mahkemelerce hak ihlali kararı verilen ya da beraat eden her yurttaşımızın lekelenmeme, adil yargılanma hakkı gibi anayasal haklarını savunuyoruz.

“FETÖ’YLE MÜCADELE BİZİM İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE OLACAK”

*Adeta bağımsız mahkemelerin üstünde bir kurum vazifesi gören, suç ve cezada kanunilik ilkesini hiçe sayan OHAL komisyonu gibi kurumun hukuki olmadığını belirtiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguluyoruz.

*Bu eli kanlı terör örgütü ile omuz omuza verip kendi milli ordusuna kumpas kuranları, terör örgütü elebaşı ile boy boy fotoğraf çektirip kamuda en üst düzey görevlerde bulunanları, hala bir türlü ortaya çıkarılmayan FETÖ'nün siyasi ayağını ve FETÖ yandaşlarını mutlaka yargı önüne çıkaracağız, FETÖ ile asıl mücadele bizim iktidarımızda olacak.

“MAHKUM OLMUŞSA İSTESEK DE İADE EDEMEYİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki görevlerinden alınanların göreve iade edileceğine ilişkin sözlerine KHK’lılar arasında beraat edenler bulunduğunu belirterek, “Onları göreve başlatacağız. Ancak gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz” demişti.

İlginizi Çekebilir CHP'li Altay: 200 bine yakın öğrenci açıkta kalacak