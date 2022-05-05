CHP’li vekilden, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için kanun teklifi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanlığı’na 02.05.1972 tarih ve 1586 sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun'un Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" sundu.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 68 kuşağının önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları için hazırladığı kanun teklifini meclise sundu. Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun'un Yürürlükten Kaldırılmasına a ilişkin kanun teklifi sundu.

“DENİZLER, YUSUFLAR, HÜSEYİNLER ÖZGÜRLÜĞÜN, BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜYDÜLER”

Ülkede “1968 olayları” denilince de akla ilk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan geldiğini belirten CHP'li Başarır vermiş olduğu kanun teklifinin gerekçesinde “Denizler, Yusuflar, Hüseyinler bir inanışın, bağımsızlığın, özgürlüğün, uyanışın sembolüydüler. Onlar hiçbir eylemlerinde hiçbir canlıyı öldürmediler.

Onlar kendilerini hep ezilen sınıfların mücadelesinde gördüler. Onlar emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ülkemizden sökülüp atılacağına, Türkiye'nin bağımsız olacağına inandılar. Onlar sömürünün olmadığı, insanların eşit hak ve özgürce yaşayacakları bir toplum düzeninin var olacağına inandılar. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin ölümü göze almaları, idam sehpasında dahi kararlılıklarından vazgeçmemeleri, taşıdıkları bu inanç ve mücadelenin gücüdür” ifadelerine yer verdi.

“BU TEKLİF İTİBAR İADESİ TEKLİFİ DEĞİLDİR”

Vermiş olduğu kanun teklifinin asla bir iadeyi itibar teklifi olmadığı ifade eden CHP'li Başarır, şöyle dedi:

“TBMM Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur. Onların, toplumumuzda zaten oldukça iyi bir itibarları vardır.”

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