CHP’li vekilden ‘maden’ sahası tepkisi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, kentte çeşitli bölgelerde 145 tane maden ruhsatı verildiği ve 43 bin dönem hektar alanın maden sahası ilan edildiğini belirterek, doğaya zarar verecek her türlü maden çalışmasının karşısında olacaklarını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de 2019 yılında 43 bin 500 hektar alanda maden ruhsatı verilmişti.

Madencilik çalışmalarında İktidara yakın maden şirketlerinin kentte madencilik çalışması yapma girişimleri olduğuna dair bilgiler aldıklarını ifade eden CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, İktidara yakın maden şirketlerinin ülke ekonomisine katkı sağlamadıklarını ve sadece sermayelerini güçlendirdiklerini belirterek doğaya zarar verecek maden çalışmalarının karşısında olacaklarını kaydetti.

“43 BİN DÖNÜM HEKTAR ALAN MADEN SAHASI İLAN EDİLDİ”

Tunceli'nin doğa yapısıyla, endemik bitki çeşitliliğiyle, milli parklarıyla ve su yataklarıyla yerüstü zenginlikleriyle dikkat çeken bir kent olduğunu vurgulayan Şaroğlu, şöyle konuştu:

*Tunceli ilimizde çeşitli bölgelerde 145 tane maden ruhsatı verildi 43 bin dönüm hektarlık bir alan ise maden sahası ilan edildi.

*Ama buna karşın bir iki mermer sahası haricinde başka bir maden sahası işletmesi şuan için yok. Dönem dönem ilimizde maden sahası için çalışma yapmak ve sondaj vurmak isteyenler geliyor.

*Ama STK'lar ve siyasi partilerin vermiş olduğu mücadele karşısında geri adım atmak zorunda kalıyorlar.

*Çünkü Tunceli yerüstü zenginliklerinin yeraltı zenginlerinden daha fazla olan bir bölge. Böyle bir bölgenin de üç tane emperyalist gücün gelip doğamızı yok etmesine müsaade ettirmeyiz.

*Bu konuda Tunceli halkı çok duyarlı ve gereken tepkiyi göstermekte geç kalmıyor.

*Biz tabii ki madenciliğe karşı değiliz doğaya zarar vermeyen topraktan ayrıştırırken doğayı bozmadan ve sadece ticari kaygıyla hareket edilmeyen çalışmalara karşı olan insanlar değiliz.

“MADEN ÇALIŞMALARININ ÇOĞU DOĞANIN YAPISINI BOZUYOR”

*Maden çalışmalarının çoğunun doğanın yapısını bozacağı, su yataklarını bozacağı ve endemik bitkilere ve yaban hayatına zarar verecek çalışmalar yapılmasından dolayı bölgemizde bu tür bir maden çalışması yapılmasına izin veremeyiz.

*Doğa turizmiyle kentin ekonomik kalkınmasını sağlayacak bir coğrafyada yerüstü zenginliklerinden daha fazla faydalanacağımıza inandığımız için bu alanda yatırım yapacak girişimcilere kapımız açık.

*İktidara yakın maden şirketleri bölgemizde maden sahası çalışmaları yapmak için girişimde bulunduklarına dair bilgiler alıyoruz ancak şuana kadar böyle bir çalışma yok.

*İktidara yakın maden şirketleri zaten işbirlikçiler. Bölgede çıkan madenlerle ülke ekonomisine katkı sağlamıyorlar sadece kendilerinin zenginliklerine zenginlik katma derdinler.

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