CHP’li vekillerden Bakan Kirişçi’ye ‘Venezuela’ tepkisi: Ağam bizimle dalga mı geçiyorsun?

Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye CHP'li vekillerden sert sözler. Tarım alanlarının sürekli azaldığı, her yıl binlerce çiftçinin artan girdiler nedeniyle çiftçiliği bıraktığı bir dönemde, Türkiye’nin önce Sudan, sonra Nijer ve şimdi de Venezuela’da tarım yapmaya yönelmesini ‘anlamsız’ bulan vekiller, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi’ye “Ağam bizimle dalga mı geçiyorsun?” dedi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk çiftçisi adeta kan ağlarken, Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye, Venezuela'da buğday üretecek” şeklinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye tepki gösterdi.

“ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL”

Türkiye'de tarımı bitirme noktasına getiren AKP iktidarının, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle on binlerce çiftçinin artık üretim yapamaz duruma geldiğini, bu nedenle ekim yapılması gereken tarlaların boş kaldığını anlatan Gürer, “Hal böyleyken, ülkemizdeki tarımın sorunlarının çözüme yönelik girişim yapmak yerine, Venezuela'da buğday üretmeye kalmak anlaşılır bir durum değil” dedi.

Gürer, AK Parti iktidarının, ülkemizde üreticilerin sorunlarını çözmek yerine yabancı ülkelerde tarım yapma sevdasının yeni olmadığını belirterek, 8 yıl önce Sudan'da, 4 yıl önce de Nijer'de tarımsal üretim projeleri başlatıldığını ancak henüz faaliyete geçilemediğini anımsattı.

“AK PARTİ'NİN VENEZUELA SEVDASI ORTAYA ÇIKTI”

Sudan ve Nijer'de tarım yapmak için projeler üreten Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bu girişimlerini defalarca kez Meclis'te gündeme getirdiğini, konuya yönelik soru önergeleri verdiğini hatırlatan CHP’li Gürer,

“Hatırlanacağı üzere, Sudan'da bu güne kadar hiçbir faaliyette bulunmayan projeler için yönetim kurulu üyelerine 417 bin lira harcama yapıldığı Sayıştay raporlarına yansımış ve biz de konuyu Meclis'te gündeme getirmiştik.

Sudan ve Nijer'de tarım yapılsa bile bu iki ülkeden çıkan konteynırların ülkemize ulaşmasının 45 gün olacağı ve her bir konteynırın maliyetinin 15 bin doları aşacağı yönündeki eleştirilerimizi ortaya koymuştuk. Sudan ve Nijer yetmiyormuş gibi şimdi de AK Parti'nin Venezuela sevdası ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

“AKP SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ YURTDIŞINDA ARIYOR”

Gürer, “2002'den bu yana ülkemizde nüfus sürekli arttı. Buğday üretimi ise yerinde saydı. 3,5 milyon hububat ekilen alan üretim dışı kaldı. Ancak AK Parti iktidarı, önce Sudan, sonra Nijer şimdi de Venezuela'da tarım projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Farklı ülkelerden insanlar ülkemize gelerek tarım arazileri satın alırken, AK Parti iktidarı verimli Anadolu topraklarında tarımı yeniden canlandırmak yerine, sorunun çözümünü yurtdışında arıyor” şeklinde konuştu.

“AKP İKTİDARI ÜLKEMİZİ İTHALATÇI KONUMUNA GETİRDİ”

AKP iktidarının ülkeyi ihraç eden değil, ithal eden ülke konumuna düşürdüğünü anlatan Gürer,

“Buğday, arpa, bitkisel ham yağı Ukrayna ve Rusya'dan, pamuğu Yunanistan'dan , nohudu Meksika'dan, mercimeği Kanada'dan, çerezlik ayçiçeğini Çin'den, büyükbaş hayvan ithalatını ise Arjantin, Brezilya ve Avustralya'dan yapan ülke konuna düşürüldük.

Yem ve gübre ithali ile çiftçi de, besici de zorda. Ne yazık ki AKP iktidarı ülkemizi ithalatçı konumuna getirdi. 2023 yılında uzaya gidileceğini açıklayan AK Parti, uzayda da tarım yapacağını ve arazi alacağını da söylerse şaşırmamak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

“AĞAM SEN BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN?”

Çiftçinin girdi maliyetlerindeki önlenemeyen artış ve düşük taban fiyatlar nedeniyle perişan hala getirildiğini anlatan Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıl önce 7 lira 35 kuruş olan mazot bugün 28 lirayı geçmiş. Çiftçi gübre atamadan ekim yapıyor. Tarım ve Orman Bakanı ise Venezuela'da buğday üreteceklerini anlatıyor. Ağam sen bizimle dalga mı geçiyorsun?

Senin o makama, ülkenin tarımsal sorunlarını çözmeye geldiğini sanıyorduk ama sen Sudan'la işe başladın, Venezuela ile devam ediyorsun. Topraktan uzaklaşan çiftçiye, gebe ineğini kestiren besiciye çözüm bu mu?

Verdiğiniz taban fiyatla geçen yıl 307 litre mazot alabilen üretici, bu yıl 251 litre mazot alabiliyor. Bu hesaplara bak, Venezuela'yı, Sudan'ı, Nijer'i bırak, 50 yıl önce başlayan ancak henüz tamamlanamayan GAP'ı bitirmeye bak”

“İTHALATA DEĞİL ÜRETİME KATKI SUNSUNLAR”

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut da Venezuela’da buğday üretileceğine dair açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi sert sözlerle eleştirdi.

Ayhan Barut, “2002 yılında AKP iktidara geldiğinde buğday ithalatı için 150 milyon dolar ödeniyordu, sadece geçen yıl 10 milyon ton buğday ithalatına 2.5 milyar dolar ödendi. Son 20 yılda ülkemiz buğday ithalatına 22 milyar dolar ödedi.

Yerli ve milli olan üreticiye destek versinler. İthalata değil üretime katkı sunsunlar. Tarımsal üretim planlaması yaparak destekleri yeterli seviyeye getirsinler. Aksi takdirde çiftçi üretimden kopuyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE BUĞDAY ÜRETİMİNE DARBE VURDULAR”

AKP’nin ülkede tarımı ve çiftçiyi bitirdiğini anlatan Barut, “Çünkü 2004 yılında Türkiye’de 93 milyon dekarda üretilen buğdayın miktarı son yılda 68 milyon dekara düştü. Yani 23-24 milyon dekar buğday ekim alanı azaldı.

AKP’nin yanlış tarım politikaları nedeniyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa ekim alanları 20 milyon hektarın altına düştü. AKP’den önce, ülkemizde yıllık ortalama 22-24 milyon ton arasında buğday üretimi vardı, bugün 20 milyon tonun altına düştü.

Yani 2002 yılı öncesinde kişi başına 380 kilogram buğday üretimi varken şu anda bu rakam 250 kilograma indi” şeklinde konuştu.

“VENEZUELA’YI BIRAKIN, ÜLKEMİZE BAKIN”

AKP’nin çiftçileri tarımdan uzaklaştırdığını aktaran Barut, şunları kaydetti:

“2003 yılında 2.8 milyon olan çiftçi sayısı, bugün 2.1 milyona geriledi. 2002 yılında çiftçilerimizin 4.5 milyar lira olan borcu, 190 milyar liraya kadar çıktı. Yazık değil mi bu üreticilerimize? Sizlerin döneminde çiftçilerimiz cezaevleriyle tanıştı, icra batağına saplandı, malına mülküne, tarlasına, ahırına haciz geldi.

Çiftçilerimizle bir alıp veremediğiniz mi var? Nedir acaba bu zorunuz? AKP iktidarından önce 2002’de mazot 1 liraydı, bugün 30 liraya dayandı. Yerli çiftçi üretimden uzaklaştırıldı. Türkiye’de toprağın suyu mu çıktı, niye yerli üreticiyi desteklemiyorsunuz? Venezuela’yı bırakın, ülkemize bakın.

Gelin tarımı ve üreticiyi destekleyin. Gelin vakit varken üretime destek olun. Yerli çiftçinin emeğini heba etmeyin. Gübre ve mazot gibi temel üretim girdilerindeki fahiş artışı durdurun. Zamları geri çekin, vergileri düşürün. Çiftçi borçlarını faizsiz erteleyin.”

İlginizi Çekebilir Türkiye Venezuela'da buğday üretecek

İlginizi Çekebilir 'Mazot hesabı ile buğday taban fiyatında çiftçi zararda'