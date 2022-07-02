CHP’li Yavuzyılmaz, Demirören’e verilen 950 milyon doları sordu

TBMM'de Ziraat Bankası ve bağlı ortaklarının hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu'nda bankadan Demirören Holding’e verilen krediler gündeme geldi.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KİT Komisyon toplantısında Ziraat Bankası’ndan Demirören Holding’e verilen 950 milyon dolar kredinin ne amaçla verildiğini sordu.

Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarında da yer alan krediyi, şirketin özel bir bankadan alıp alamayacağını sorarak açıklama istedi.

“BANKA BUNU BİR FIRSATA MI DÖNÜŞTÜRDÜ?”

Deniz Yavuzyılmaz, Demirören Grubuna verilen kredinin Ziraat Bankası hakkında 2020 yılında Sayıştay tarafından hazırlanan raporlarda da yer aldığını hatırlattı.

Konunun kamuoyunda konuşulduğunu belirten Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

*700 milyon dolar Demirören Grubu'na, şirket satın alma projesi kredisi veriliyor. 100 milyon dolar işletme kredisi, daha sonra bir 150 milyon dolar daha işletme kredisi, yani toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor.

*Ziraat Bankası bir kamu bankası mı? Ziraat Bankası bir kamu bankası. O zaman verilen bu kredide bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Gitsin, bu kredi özel bir bankadan kullansaydı.

*Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti? Yani yüksek bir faiz oranıyla verdi de yüksek bir kazanç mı elde etti?

*Bunu bir fırsata mı dönüştürdü? Ne yaptı Ziraat Bankası? Çok mu aciliyeti vardı da, çok mu lazımdı da Ziraat Bankası bu krediyi Demirören Grubu’na verdi.

*Kocaman soru işareti tam olarak bu noktada. Demirören grubu eğer böyle bir şirket almak istiyorduysa özel bankadan kullansaydı.

Milletvekili Yavuzyılmaz, ayrıca Sayıştay raporlarını sosyal medya hesabından da yayınladı.

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