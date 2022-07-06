CHP’nin eczacı vekili: 5 İlaçtan 1’i yok

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 29 yıldır eczacı olduğunu daha önce ilaç konusunda hiç böyle bir dönem yaşamadığını söyledi. Her 5 ilaçtan 1’inin eczane raflarında bulunmadığını belirten Bulut, “Bugün Türkiye’de kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor” dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 29 yıldır eczacı olduğunu daha önce hiç böyle bir dönem yaşamadığını söyledi. Her 5 ilaçtan 1'inin eczane raflarında bulunmadığını söyleyen Bulut, “Bugün Türkiye'de kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor” dedi.

Hasta reçetesi ile eczaneye geldiğinde şayet beş kalem ilaç var ise bunun dördünü bir eczanede ancak bulabildiğini kaydeden Bulut, “Bir ilaç için de eczane eczane dolaşıyor. Bu büyükşehirlerde böyle peki ilçelerde ya da sadece bir eczane olan yerlerde? Oralarda vatandaş resmen ilaca ulaşamıyor. Türkiye'de bugün ilaç yokluğu yaşanıyor. Üreticilere baktığınızda yerli üretici bu maliyetlerle ilaç üretmek mümkün değil diyor. Ya çok az miktarda ilaç üretiyor ya da hiç üretmiyor. İthalatçıya baktığınızda eğer günlük fiyat alamıyorsa o da ithalatta minimum seviyede ilaç üretir halde. Bugün Türkiye'de kanser ilacından tutun da önemli önemsiz tüm kalemlerde ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi ise iktidar” dedi.

İLAÇ KURU İLE REEL KUR ARASINDA DERİN MAKAS

Türkiye'de ilaçların fiyatını bakanlığın belirlediğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“2009 yılında çıkan İlaç Fiyat Kararnamesi ile ki o dönemde eczacılar örgütleri de bu kararnameye destek verdi. Avrupa'da en uygun üç ülkesinden alınan fiyat referans kabul edilerek, Euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Ancak aradan geçen onca seneye rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenmedi. Aksine daha da kötü hale geldi. Örneğin şu anda Türkiye'de ilaç fiyatlarındaki referans alınan Euro kur oranı 6,29 TL. Bugün kur 17,50 TL'ye gelmiş olmasına rağmen 6,29 TL üzerinden ilaç fiyatlandırılıyor. Böylesi derin bir makas oluşan ilaç fiyatlarına tabii ki firmalar ne ithal eder ne de ilacı üretir. O açıdan yapılması gereken ilk müdahale ilaç fiyat kararnamesini yenilemektir.

YENİ NESİL İLAÇLAR TÜRKİYE'YE GELMİYOR

“Yeni molekül ilaçlar, yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor” diyen CHP’li Bulut “Bugün medikalciler zor durumda ise eczacılar eczanelerini kapatıyor ise yerli ilaç sanayii üretmekten vazgeçmiş ise bunun sebebi iktidardır. Şayet bakanlık ilaç fiyatlarını, tüm sağlık hizmetlerinin fiyatlarını belirliyor ise bu sektörlerin ayakta kalmasının vatandaşların ilaca, sağlığa ulaşmasını da sağlamak zorunda” diye konuştu.

İLACA ÖDENEN FARK İKİ KATINA ÇIKTI

Vatandaşın hastaneden randevu dahi alamadığını belirten CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut; “Eczaneye geldiğinde ya ilaç bulamıyor bulsa bile ödediği ilaç fiyat farkı geçen yılla mukayese edildiğinde iki katına çıkmış durumda. Bu konuda bakanlığı son kez göreve davet ediyoruz. Aksi taktirde eczaneler ayakta kalamaz, sağlık hizmetleri, sağlık sunucuları topyekûn batmak durumunda kalır.” ifadelerini kullandı.

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