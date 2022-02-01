Çiftçeşmeler ücretsiz halk plajı yaptırılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesinde halk plajı yapımı için ihale açtı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya Kemer İlçesi Beldibi Çifteçeşmeler (Erez burnu) Ücretsiz Halk Plajı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Beldibi Çifteçeşmeler (Erez burnu) yaptırılacak ücretsiz halk plajları için 22 Şubat 2022 tarihlerinde ihaleler düzenlenecek.
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