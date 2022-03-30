Çiftçi böyle dert yandı: Mazot parası yüzünden çocuklarımın cebine para koyamaz oldum

Manisa'da bir çiftçi, halkın sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Mazot parası yüzünden çocuklarımın cebine para koyamaz oldum. Bir baba için ne ifade ettiğini tüm Türkiye duysun.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yurdun dört bir yanını gezerek vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü durağı Manisa oldu.

Manisa’da davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Alaşehir ilçesine geldi. Bir akaryakıt istasyonunda mola veren Kılıçdaroğlu, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi.

“YETER! KURTARIN ARTIK BİZİ”

Mazot fiyatlarından dert yanan çiftçi “İsmail Osman, “Artık depoyu dolduramıyoruz. Ekemiyoruz, bağlarımızı süremiyoruz. Kurtarın artık bizi, yeter!” dedi.

Başka bir çiftçi ise, “Mazot parası yüzünden çocuklarımın cebine para koyamaz oldum. Bir baba için ne ifade ettiğini tüm Türkiye duysun. Biz üretmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz” söyleriyle dert yandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise çiftçiye, “Sizin sorununuzu bütün dünyaya duyuracağız” sözleriyle yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir Akaryakıt zamları tarımı bitiriyor: Çiftçi traktörü çalıştıramıyor