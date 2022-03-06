Çiftçi, CHP’li vekile dert yandı: Böyle maliyet olur mu!

Afyonkarahisar’da hayvan üreticileri CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’a dert yandı. Artan girdi maliyetleri altında ezilen üretici, “Hayvancılık bitme noktasında. Yem başta olmak üzere diğer girdiler aldı başını gitti. Hepsi eksiye gidiyoruz. Böyle maliyet olur mu ya? Artık bu iş nereye kadar böyle gider bilmiyoruz” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da Sandıklı İlçesi hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını dinledi.

“KÖYLERDE GENÇ KALMADI”

Çiftçi kazanamadığı gençlerin köyleri terk ettiğini söyleyen bir çiftçi, “Köylerde bir tane genç kalmadı. Bize destek verdiklerini söylüyorlar. 2021 yılının desteğini 2023 yılının sonunda alıyoruz. Para pul oluyor zaten. Geçen sene 4 sefer suladım buğdayı öyle verim aldım. Bu sene sulamayacağız. Evin elektriği 600 lira geliyordu şimdi bin 700 lira geldi” dedi.

Girdi maliyetlerin dolayı para kazanamadıklarını söyleyen bir başka üretici ise, “Çiftliğim var ucu ucuna anca geçiniyoruz. Yem çok pahalı. Para kazanamıyoruz. Sadece masrafımızı çıkartıyoruz. Eskiden para kazanıyorduk 2 yıldır para kazanamıyoruz. Bir de mazot bu fiyata gelince daha da kazanmıyoruz artık” ifadelerini kullandı.

“NE HAYVANCISI NE TARIMCISI ARTIK BU İŞİ YAPAMAZ”

“Kim para kazanıyor ki biz kazanacağız” diyen bir başka çiftçi, “Ne tarımcısı ne de hayvancısı artık bu işi yapamaz. Böyle maliyet olur mu ya? Geçen sene 80 lira olan yem şimdi 250 lira. Hayvana 8-9 bin lira dediğimiz zaman da herkes kaçıyor. 70'li- 80'li yıllarda Ecevit dönemiyle karşılaştırıyorlar. Şimdi yine sıra var. Benim çocuğum 1 saat 10 dakika mazot kuyruğunda bekledi” diye konuştu.

Hayvancılık bitme noktasına geldiğini belirterek CHP'li Köksal'a dert yanan bir diğer üretici ise, “Yem başta olmak üzere diğer girdiler aldı başını gitti. Hepsi eksiye gidiyoruz. Önceden kazandığımız 500 lira ailemize yetiyordu. Şimdi sattığımız aldığımızı karşılamıyor. Bugün pazarda bir hayvandan 500 lira para kazandıysak markete gitsek bin lira para harcıyoruz. O zaman bu işte bir yanlışlık var. Bu işin de sorumlusu biz değiliz.” Siteminde bulundu.

“ÇİFTÇİ ZAMLARIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR”

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan CHP'li Burcu Köksal, “Nereye gitsek bir dokunup bin ah işitiyoruz. Vatandaşın sorunları hep aynı. Çiftçilerimiz zamlardan bunalmış, elektrik faturalarının yem, mazot ve gübre fiyatlarının düşürülmesini istiyorlar. Çiftçiler zamların geri çekilmesini talep ediyorlar.

Gübre, mazot ve yem zamları çiftçiyi üretim yapamaz hale getirmiş. Köy sakinleri gençlerin çiftçilikten para kazanamadığı için köyleri terk ettiğini üniversiteyi bitirenlerinde iş bulamadığını söylüyorlar” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ HAYVANLARINI YOK PAHASINA SATMAK ZORUNDA KALDI”

Toplumun tüm kesimlerinin yaşanan ekonomik buhran nedeniyle evine ekmek götüremez hale geldiğini kaydeden Köksal,

“Vatandaş, esnaf üretici, çiftçi perişan halde. Besiciler, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle hayvanlarını satmak istiyorlar ama alıcı bulamıyorlar. Birçok üretici yem parasını ve çektikleri kredi taksitlerini ödeyemedikleri için hayvanlarını yok pahasına satmak zorunda kalmış.

Ben ve tüm partili arkadaşlarım sürekli sahadayız. Kırsalda yaşayan üreticimizin, çiftçimizin sorunlarını yerinde görüyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında sorunlar giderek büyüyor. Halkımızın desteğiyle CHP iktidarında biz toplumun tüm kesimlerine sahip çıkacağız. Geliyor gelmekte olan” dedi.

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