‘Çiftçi zekat değil alacağını istiyor’

Samsun'un Ayvacık ilçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Türk Kızılay Genel Başkanı Kemal Kınık’ın toplayacakları zekatlarla sıkıntı çeken üreticilerin borçlarının ödeneceği bir model kuracakları açıklamasına tepki gösterdi. Avcı, "Kınık'ın üreticimize yönelik sözlerini hakaret kabul ediyoruz. Çiftçi zekat istemiyor, anasının ak sütü gibi helal olan parasını istiyor" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada şirketleri ve hayır severleri zekat vermeye davet ederek, “Kızılay Zekat Müessesi” kurduklarını belirtti. Toplayacakları zekatla çiftçilerin borçlarının ödeneceğini kaydeden Kınık’a Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı tepki gösterdi. Avcı, “Bu açıklamayı talihsiz buluyor, çiftçilerimize hakaret kabul ediyoruz” dedi.

ÇİFTÇİ DEVLETTEN 299 MİLYAR TL ALACAKLI

Çitçilerin zekata ihtiyacı olmadığını ileri süren Erdal Avcı,

“Tarım Kanunu’nda, ‘Tarımsal desteklemelerin finansmanı bütçe kaynaklarından sağlanır, gayri safi milli hasılanın yüzde 1’inden az olamaz’ ifadesi yer alıyor. 2006 yılından itibaren desteğin miktarı 299 Milyar TL’yi bulmuştur.

Çiftçiye destekleme olarak bu paranın verilmesi halinde zaten maddi anlamda rahatlayacak. Çiftçinin zekata ihtiyacı kalmayacaktır. Hükümetin yanlış tarım politikaları, sektörün artan girdi maliyetleri ve yetersiz destekler nedeniyle her geçen gün çiftçi üretimden vazgeçmektedir.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kemal Kınık’ın üreticimize yönelik sözlerini hakaret kabul ediyoruz. Çiftçi zekat istemiyor, anasının ak sütü gibi helal olan parasını istiyor” diye konuştu.

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