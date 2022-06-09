‘Çiftçilik yapmayacağım asgari ücretle çalışacağım’

Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde genç hibe desteğiyle 16 bin 500 metrekare alanda sera kurarak 5 yıldır üretim yapan çiftçi Nahit Erbek, mazot ve gübre fiyatlarının artmasından dolayı zarar ettiklerini belirterek bir daha ki sezonda üretim yapmayacağını ve serasını kapatacağını söyledi. Her gün zarar ettiğini belirten Erbek, “Bir daha sezona çiftçilik yapmayacağım başka bir sektörde asgari ücretle çalışacağım” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde sera kuran ve 5 yıldır sebze üretimi yapan çiftçi Nahit Erbek, ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı çiftçinin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Her gün mazot ve gübreye zam geldiği ve zamların karşısında duramadıklarını belirten Erbek, naylon, örtü fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatlarından dolayı üretim yapma şansına sahip değiliz. Bu yılı bitirdikten sonra bir daha üretim yapmayacağım diye kaydetti.

“YÜZDE 500 GÜBREYE ZAM OLUR MU?”

2017 yılından bu yana üretim yaptıklarını ancak art arda gelen zamlardan dolayı zarar ettiklerini belirten çiftçi Nahit Erbek,

“Yurtbaşı beldesinde çiftçilik yapıyorum 16 bin 500 metrekare kapalı alanda sera kurdum. 2016 yılında gen Hibe desteğiyle müracaat ettik yüzde 50 hibeli sera projesini yaptık. 2017 yılında üretime başladık 2017 yılından bu yana üretim yapıyoruz.

Fakat ekonomik kriz bizi bitirme noktasına getirdi. Şuan sezonu bitirsek daha da dikim yapmayacağız. Çünkü naylon, örtü fiyatları, gübre fiyatları, mazot fiyatlarından dolayı üretim yapma şansına sahip değiliz. Bu yılı bitirdikten sonra bir daha üretim yapmayacağım. Ben bu ürüne kıyamıyorum yoksa bu ürün sökülecek ürün.

Her geçen gün zararımız büyüyor. Bu bitkinin hatırı için zarar etsem ben bu sezonu kapatacağım ondan sonra bu işi sonlandıracağım. Yüzde 500 gübreye zam olur mu? Bugün seramız için örtü fiyatı aldım bir kilo naylon 73 lira geçen yıl 15 liraydı. Bu zammı kim yapıyor, bu zamların önüne neden kimse geçmiyor anlamış değiliz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLİK YAPMAYACAĞIM ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞACAĞIM”

Tarım politikasının çok kötü bir durumda olduğunu belirten Erbek,

“Ekonomik kriz dünyada da var bunun farkındayız fakat bu ekonomik kriz karşısında ürettiğin mal geçen yılla aynı fiyata giderse bu bizim için yıkıntıdır ve bu koşullarda üretim yapmanın mümkün olmadığını gösterir.

Şuan tarım politikası çok kötü bir durumda. 10 yıl öncesi iyiydi sonrasında bozuldu. Bir gece çıkan bir kararnameyle gübrenin hammaddesini dışarıdan ithal edersen ihracata gönderirsen fiyatlar böyle çıkar.

İç piyasaya gümrük vergisi vereceksin ihracata gönderdiğinde gümrük vergisi vermeyeceksin bu iç piyasada gübrenin katlanarak pahalanması demek. Bunları kimler böyle yapmışsa sorumlusu onlar. Bir daha sezona çiftçilik yapmayacağım başka bir sektörde asgari ücretle çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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