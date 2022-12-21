Çiftlik evindeki işkence ve cinsel saldırıda yeni gelişme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından suç örgütü üyeleri hakkında polise bilgi verdiği gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü olayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Balıkesir’de bir grup tarafından ‘polis muhbiri’ olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kızın şikayetçi oldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, çete faaliyetleri içinde Çıkrıkçı Mahallesi’nde 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağladığı, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptıklarının belirledi.

TUTUKLU SAYISI ARTTI

Operasyon sonrası yakalanıp tutuklanan şüpheli sayısı 12’ye yükseldi. Ekiplerce yakalanan F.Ç. ve B.E. de sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Afgan kardeşler, işkence gördükleri evde bağlı bulundu