Çığlıklar sonrası eve giren polis bu manzarayla karşılaştı

Adana’da sokakta çok kaldığı için annesi ve ağabeyi tarafından bir aydır zincire vurulduğu iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, polis tarafından kurtarıldı.

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Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında meydana geldi. Yabancı uyruklu Semire M.'nin 8 çocuğundan en küçüğü olan V.C. (13), iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı.

AYAĞINDAN ZİNCİRE BAĞLADILAR

Ailesi tarafından defalarca uyarıldığı iddia edilen V.C., mart ayında evden kaçıp bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşini eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.'yi yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Bir ay boyunca zincirle bağlı kalan V.C., 29 Nisan'da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.'yi ayağındaki zinciri söküp kurtardı.

“KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.C. ifadesinde, “Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.

“DİLENCİLİK YAPIYORDU” İDDİASI

Anne Semire M. ise ifadesinde, “Kızım haberim olmadan trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur” dedi.

DEVLET KORUMAYA ALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Usame C. ve anne Semire M. adliyeye sevk edildi. Bu sırada anne basın mensuplarını görünce kendini yere atıp zorluk çıkardı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, mahkemece ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. İHA

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