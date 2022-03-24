Cinayetten yargılanan Sezer Öztürk’ten ilginç savunma

Sancaktepe’de, trafikte taraflar arasında çıkan tartışma sonucu bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Olayda kendisinin mağdur olduğunu belirten Öztürk, "Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne, bizim de cezaevine girmemize sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Sancaktepe'de, 19 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin aralarında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de bulunduğu 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN EŞİ TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Duruşmada Sezer Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk tanık olarak dinlendi. Olay anını gözyaşları içinde anlatan Öztürk,

“Olay günü 2 araba olmak üzere hayvanat bahçesine gittik. Eve yaklaşmıştık. Geçeceğimiz yol üzerinde 2-3 araç vardı ve yolu kapatmışlardı. Aracın 4 kapısı açık vaziyetteydi. Bir süre bekledik, eşim yol istedi. Bir süre bekledik. Eşim bir daha yol istedi.

Şahıslardan bir eşime küfretti. Eşim ‘çoluğum çocuğum var' dedi. Bunun üzerine biri penceremden bakıp eşime hitaben küfretti. Eşimin penceresinden de aynı şekilde küfretti. Hatta eşimin koluna dokundu.

Bakıcımız arka koltukta oturuyordu. Bebeğim onun kucağındaydı. Biri arka kapıyı zorladı. O sırada eşim araçtan indi. İner inmez bir şahıs eşime yumruk attı. Arkadan biri eşimin kafasına sandalye attı. 15-20 kişi saldırmaya başladı. Araçtan Ömer indi. Ateş etti. Eşimi de Ömer'i de darp etmeye başladılar. Eşimi yuvarladılar.

Eşimin yamaçtan çıktığını gördüm, tişörtü paramparçaydı. Yüzü tanınmayacak haldeydi. Arka yolu kapatan beyaz kamyonetin eşimin üzerine sürdüğünü gördüm. Ömer yanıma geldi, arabanın kapısını açtı, ikinci silah çıkardı arabadan. Onu ateşlemedi, kısa süre sonra yerine koydu.

Eve gittik. Eşimin şakağında şişlik vardı, bacağından kan akıyordu. Kafatası görünüyordu. Onu görünce şoka girdim. Eşim kanamasının farkında değildi. ‘Hastaneye gidelim' dedim. Kapıya çıkınca komşular yardım etmek istediler. Ondan sonra yaşananları görmedim” dedi.

‘EZ EZ' DİYE BAĞIRDIKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık Ömer Genç'in eşi tanık Dilara Karayay ise dönüş yolunda araçların yolu kapattığını ve yaklaşık 15 dakika beklediklerini belirterek,

“Çok kalabalıklardı. Biri beni itekledi. Çocukla beraber yere düştüm. Eşimin çakıyı açtığını gördüm. Arabaya gitti, silahı alıp 2 el havaya ateş etti. Silahtan sonra eşime biri darbe vurdu. Eşim düştükten sonra silah elinden gitti.

Dağılmaya başladılar ve kamyonete bindiler. Sezer beyin üstüne doğru sürüyordu kamyonet. ‘Ez ez' diye bağırıyorlardı. Arabaya bindik. Eşim galiba kolum kırıldı dedi. Sezer beyin her yeri kan içindeydi. Çıkarken komşu geldi. ‘Hastaneye götürelim sizi' diye. Sezer bey ‘polisi arayın' dedi. Onlar çıktı.” ifadelerini kullandı.

‘KARINCAYI İNCİTMEYECEĞİNİ BİLİYORUM'

Sezer Öztürk'ün yanında bakıcı olarak çalışan Ayşe G. ise tanık olarak verdiği ifadesinde, “Sesim için özür dilerim o gün kaybettim ben. 5 buçuk-6 senedir yanlarında çalışıyorum. Bir karıncayı bile incitmeyeceğini biliyorum. Burada olmaktan çok üzgünüm” dedi.

Tanık Özkan Ö. ise, “Yumruğu vuran ölendi. Kafasına sandalyeyi Duran Genç atmış. Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundayım. Ayırmaya çalıştım. Ama kimse beni dinlemedi” diye konuştu.

‘MAKTUL KENDİ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Sanık Sezer Öztürk, “Burada asıl mağdur benim. Kimse bizi ayırmaya çalışmadı. Aksine saldırdılar. Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu, çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendisine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz.

Benim bu şahıslarla hiçbir ortak noktam yoktur. Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar. Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne, bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Tahliyemi istiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum” dedi.

Sanık avukatları ise söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Sezer Öztürk’ün “iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama”, “haksız tahrik altında mala zarar verme”, “zincirleme şekilde silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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