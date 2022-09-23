Cinsel istismarda bulunan şahsı emniyet kemeriyle öldürmüş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik (40), 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Çelik, Öz'ün kendisine farklı tarihlerde birkaç kez cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

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Olay, 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak’ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

İddiaya göre Buket Çelik, sürücü koltuğundaki Öz’ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Hakkı Öz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi, Hakkı Öz ile ilgili detaylı otopsi raporunu hazırladı. Raporun sonuç bölümünde, kanında ethanol ile sildenafil saptanan Öz’ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI, BASKI KURDUĞUNU SÖYLEDİ’

Tutuklu sanık Buket Çelik, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Buket Çelik’in dışında duruşmaya avukatı Kasım Şimşek, Öz’ün ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç da katıldı. İlk duruşmada Buket Çelik ile sanığın oğlunun da aralarında bulunduğu bazı tanıklar dinlendi. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Buket Çelik’e söz verildi.

Hakkı Öz ile birlikteliğinin bulunmadığını, uzaktan akraba olduklarını söyleyen Çelik, 2021 yılında sosyal medya üzerinden konuşmaya başladıklarını, ilk olarak Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir araya geldiklerini, günübirlik bir evde maktulün cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Bir süre görüşmediklerini, ardından kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine iyi niyetine inanarak İzmir’e geldiğini belirten Çelik, Hakkı Öz’ün kendisine ev tutmasında yardımcı olduğunu ve ev eşyası getirdiğini de sözlerine ekledi.

Geçen sürede Hakkı Öz’ün, kendisiyle cinsel birliktelik yaşamak istediğini ancak defalarca reddettiğini de kaydeden Çelik, 2 kez daha cinsel saldırıya uğradığını, eski eşi ve nişanlısı dahil başka erkeklerle görüşmemesi için baskı kurduğunu da sözlerine ekledi.

SANIK, OĞLUNUN ADI KARIŞINCA KARŞILIK VERMİŞ

Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını da söyleyen Buket Çelik, olay günü oto tamircisi olan maktulün arkadaşı Orhan Başak’ın dükkanına araçla gittiklerini kaydetti. Burada Öz’ün kendisine mermi gösterip ölümle tehdit ettiğini, iş yeri sahibi Başak’ın da olayı görüp duyduğunu ifade etti. Olay anında ise Öz’ün kendisini ıssız bir yere götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu, karşı koyunca ısırıp vurmaya başladığını kaydetti. Bunu gören trans bir bireyin ‘yardım ister misin?’ diye sorması üzerine ‘evet’ dediğini de kaydetti.

Hakkı Öz’e kesinlikle vurmadığını, eliyle yüzünü kapatarak kendisini korumak istediğini belirten Buket Çelik, ancak maktulün 15 yaşındaki oğluna da cinsel saldırıda bulunup, öldüreceğini söylemesi üzerine araç içerisinde ayağa kalkıp şoför kısmında oturan Öz’ün üzerine çıkarak, arkadan bağlı emniyet kemerini boynuna doladığını kaydetti.

1 dakika böyle kaldıktan sonra, yolcu kısmından araçtan indiğini, Öz’ün kollarını salladığını, geri dönüp bir daha bakmadığını, bu sırada maktulün ortağı Veysi Kıno’yu arayıp yardım istediğini, kısa bir süre sonra ise polisin yanına geldiğini ve ekip otosuna alındığını da sözlerine ekledi.

SANIK FARKLI, TANIKLAR FARKLI KONUŞTU

Ardından tanıklar dinlendi. İlk olarak Buket Çelik’in oğlu 15 yaşındaki A.A. ifade verdi. Buket Çelik’in aksine A.A. ifadesinde, annesi Çelik ile Öz’ün sevgili olduklarını, bazen maktulün evlerinde kaldığını, aralıkla kavga ettiklerini söyledi.

Ardından maktulün arkadaşı oto tamirci Orhan Başak dinlendi. Öz’ün, Çelik’e mermi gösterip ölümle tehdit ettiği olaya tanık olup olmadığı sorulan Başak, böyle bir olayı görüp duymadığını söyledi. Hakkı Öz’ün ortağı Veysi Kıno ise Öz ile Buket Çelik’in ortak oldukları iş yerine geldiklerini ancak genelde bitişik dükkandaki bir kafede çay içtiklerini söyledi.

Ayrıca olay günü, ihbarla söz konusu adrese giden 2 polis memuru da mahkemede dinlendi. Tanık polis memurlarından ilki, olay yerine gittiğinde boynuna 2 kez emniyet kemeri sıkıca dolanan Öz’ün nabzını kontrol ettiğini, atmadığını görünce 122 Acil Servis’i aradığını ancak olay sonrası arandığı anlaşılan sağlık ekibinin olay yerine vardığını anlattı.

Bir diğer polis memuru ise aile içi şiddet ihbarıyla olay yerine gittiklerinde olay yerinden ayrılan Buket Çelik’i yolda bulduğunu, kendisine direnmediğini, peşinden gelip polis otosuna bindiğini ifade etti.

‘KASTEN ADAM ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTEDİ

Öz ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç, iddianame ‘kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme’ suçundan düzenlenmişse de maktulün aşırı derecede alkollü oluşundan savunmasız olduğu, sanığın eyleminin yaralama kastı değil, öldürme kastı içerdiğini söyledi.

Özkılınç, “Kendisine saldırdığını iddia ettiği maktulden kolayca kaçabilecekken kaçmayışı hayatın olağan akışı aykırıdır. Bu nedenle biz sanığın ‘kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme’ suçu yerine ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılanmasını istiyoruz” dedi.

KEŞİFTE DE O ANLARI ANLATTI

Öte yandan, hakim- savcı otoparkında keşif yapıldı. Otoparka, söz konusu araca benzeyen hafif ticari araç getirildi. Sürücü koltuğuna ise Hakkı Öz’ü temsilen biri oturdu. Buket Çelik, o anları anbean anlattı. (DHA)

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