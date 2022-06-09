Çocuk işçilere tarla ortasında şiddet eğitimi

Burdur’da jandarma ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES kapsamında mevsimlik işçilik yapan kadın ve çocuklara tarla ortasında eğitim verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES eğitimleri kapsamında çalışmalar yürütülüyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması projesi bünyesinde Burdur’da eğitimler verildi.

Yeşilova ve Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 61 kadın ve çocuk işçiye Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, KADES Uygulamasının tanıtımı, Çocuk Suçlarıyla Mücadele ve 6284 Sayılı Kanun Çerçevesinde Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları konularında yerinde yüz yüze bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Eğitimin sonunda çocuklara; boyama kitabı, kadınlara konu hakkında bilgilendirici broşür dağıtıldı. İHA