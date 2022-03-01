Çocuklarının evden kovduğu iddia edilen yaşlı çift, denize atlayarak intihar etmek istedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde denize atlayarak intihar girişiminde bulundukları belirtilen çiftin, kızları tarafından evlerinden kovuldukları ve onurlarına yediremedikleri için denize atladıkları öne sürüldü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde vatandaşların gözü önünde el ele tutuşarak denize atladığı iddia edilen TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nden emekli 76 yaşındaki İsmail İ. ile eşi 68 yaşındaki emekli muhasebeci eşi Hülya İ.’yi vatandaşlar kurtardı. Vatandaşların yardımı ile denizden çıkarılan yaşlı çift, ardından ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIZININ EVDEN KOVDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yaklaşık iki hafta önce İzmir'in Bayındır ilçesinden Bodrum'da yaşayan kızlarının yanına gelen ve evde anlaşamadıkları için kızlarının evden kovduğu iddia edilen yaşlı çiftin, bu davranışı onurlarına yediremediği için denize atladığı öne sürüldü. Olaydan sonra Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, çiftinin ifadesini aldı.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Yaşlı çift, tedavileri yapıldıktan sonra bugün akşam saatlerinde taburcu edilerek Bodrum Belediyesi tarafından yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı bir otele yerleştirildi. Bodrum Belediyesi tarafından yemek, giysi ve ilaçları karşılanan İsmail İ. İle eşi Hülya İ.'nin bir süre otelde kalacakları ve bakımlarının Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yapılacağı ardından İzmir'deki yakınlarının yanına gönderilecekleri öğrenildi.