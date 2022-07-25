Çöp evde bulunan çocuk annesinden alındı
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan çocuk dün Antalya'da yaşayan annesine teslim edilmişti. Yapılan araştırma sonrası çocuk annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.
Bursa’da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.’nın oturduğu eve giden ekipler bir odada kilitli 9 yaşında bir çocuk buldu. Kamuran Pınar A. çocuğun teyzesi olduğunu annesi istemediği için yanına aldığını söyledi.
Çöp evdeki kilitli odada yarı baygın halde bulunan Cem Muhammed A., sağlık kontrollerinin ardından dün Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya teslim edildi.
Ancak yapılan araştırma sonrası Cem Muhammed, annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.
Ayrıca Kamuran Pınar A. ‘nın 16 yaşındaki kızı da Bursa’da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altında tutuluyor.