Çorlu tren kazası davasında yargılananlar suçu birbirine attı

Çorlu tren kazası davasının 11. duruşmasında sanıklar, suçlamaları reddederek kendi sorumluluklarının bulunmadığını söyledi ve suçu birbirine attı. Avukatlar ise ek iddianamenin, ilkiyle aynı şeyleri ifade ettiğini belirtti ve asıl sorumluların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Fırat FISTIK

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Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili dava devam ederken, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. Başsavcılık, kazanın meydana gelmesinde hava durumunun takip edilmemesi, hava durumunun takip edilememesi nedeniyle olumsuz hava koşullarında demir yolu hattının özel olarak muayene edilememesinin kazanın meydana gelmesinde etkili olabileceğinin altını çizdi.

Bu karar sonrası, TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü’ndeki 9 görevli hakkında, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve neden olmak’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Daha önce dört sanık yargılanırken bu kişilerin de katılmasıyla sanık sayısı 13'e çıkmış oldu.

EK İDDİANAME DE AYNI ŞEYLERİ İFADE EDİYOR

Duruşmada konuşan ailelerin avukat Onur Şahinkaya, “Müdürlükler sorumluluktan uzak tutularak olayın üstü kapatılmaya çalışıldı. Bugün savcı ve bilirkişiler şüpheli konumda. İlk iddianame ne anlatıyorsa huzurdaki ek iddianame bir miktar teknik detaylandırarak aynı şeyleri ifade ediyor. İham noktasında esas sorumluluk sebepleri, bir dava nedeni olarak nitelendirilmiyor. Yargılanabilecek en üst düzeyde sorumlu Nihat Aslan ve Muammer Meriçli şu anda karşımızda değil. İkisinin birden yargılandığı muhtemelen bir ihaleye fesat karıştırma dosyasına zorla getirilme sebebiyle burada olamadıklarını söylüyorlar. Bizce doğru değil. Talep ettikleri duruşmaya bağlanmıyorlar, pişkinlik seviyesi bu” dedi.

HERHANGİ BİR SORUN GÖRMEDİM

TCDD 1. Bölge Servis Müdür Yardımcısı sanık Levent Kaytan savunmasında şunları söyledi:

“Üzerime atılı suç iddiasını kabul etmiyorum. Hava durumunun takip edilmesi görevim bulunmamaktadır. Takiple ilgili özel emir almadım. Bu denetimi yol şefi yapar.

Olumsuz hava koşullarında yapılacak özel muayene hat bakım kitabında planlanmıştır, bu kitap bana hiçbir sorumluluk yüklememektedir. İhmal ettiğim bir görev yoktur. Kaza günü Çorlu’da herhangi bir olumsuz hava koşulu ihbarı gelmemiştir, meteoroloji müdürlüğü bile olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi sağlamamıştır, ihbar gelse bilgi sağlansa bölge müdürlüğü olarak müdahalede bulunurduk.

Kaza yerinde herhangi bir sorun görmedim, bana da üst yapıya dair sorun iletilmedi.”

Sanıklardan Nizamettin Aras da “Benim yağışları takip etme gibi bir görevim yok. Yol bakım şeflerimiz havayla ilgili etraftan bilgi alırlar. Mıntıkalarında bir sorun olduğu zaman gerekli aksiyonu alırlar. Altyapı muayenesi ile ilgili sorumluluğum yoktur ben bilgi alan ve bilgi veren bir görevliyim. Özel hattın muayene sorumluluğu bölge müdürlüğümüze ve genel müdürlüğümüze verilmiş her ne hikmetse burada ben yargılanıyorum” diye konuştu.

‘AŞIRI YAĞIŞTAN MEYDANA GELDİ’ SAVUNMASI

Avukat Onur Şahinkaya'nın sorularına ise şöyle yanıt verdi:

Mümin Karasu ifadesinde sizi uyardığını ve hassasiyet göstermediğinizi söylüyor, toplantıda ne konuştunuz?

* “Toplantı yapmadık.”

Kaza sonrası olay yerine gittiniz, alt yapı neden bu hale gelmişti?

*”Bu hale gelmemesi için hiçbir şey yapılamazdı. Aşırı yağıştan meydana geldi.”

PERSONEL AÇIĞI NEDENİYLE BU GÖREVİ YAPTIM

Sanıklardan Burhan Ortancıl ise “Branşım nedeniyle gerekli bilgiye sahip değilim, personel açığı sebebiyle bu görevi yaptım. Bu sebeple bana daha çok idari yönden görevlendirmeler yapıldı. Benim koordinasyon ve denetim yapma görevim yok” dedi.

Ortancıl aynı zamanda avukat Akçay Taşçı'nın “Gerekli vasıflara sahip olmadan bu pozisyona geldiğiniz doğru mu?” sorusuna “Doğru” diyerek yanıt verdi.

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