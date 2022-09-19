Cübbeli Ahmet’ten tepki çeken açıklamalar

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir'' ifadeleri tepki çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sözleri tepki çekti. 8 Eylül 2022 tarihinde Cübbeli Ahmet Hoca ismli Youtube kanalında paylaşılan görüntülerde Ünlü’nün ”Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir” sözlerini sarf ettiği duyuluyor.

“YENİDEN BİR İSTİKLAL SAVAŞI, KUVAYI MİLLİYE HAREKETLENMESİ İCAP EDEBİLİR”

Ünlü, konuşmasında ayrıca, “Bütün dünyanın topları bize çevrilmiş. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuvayı milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir” ifadelerini kullanıyor.

İlginizi Çekebilir Atatürk posterine saldıran cübbelinin ifadesi ortaya çıktı