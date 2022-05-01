Cudi Dağı’nda şehit olan teğmen toprağa verildi

Şırnak’ta Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde, 30 Nisan’da icra edilen “Eren Abluka-5 Operasyonu”nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonda Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ağır yaralanarak şehit düştü.

30 yaşındaki şehit için Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Akdeniz'in tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilirken anne Hediye ve baba Hüseyin Akdeniz cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi, “Oğlum sen yerini beğenmişsin” diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazı ile birlikte şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Bakan Soylu, Bakan Kirişçi ve protokolün omuzlarında tekbirlerle mahalle mezarlığına götürüldü.