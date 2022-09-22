Cümbür cemaat kaza ziyareti

Denizli’de yaşanan helikopter kazasının ardından kaza kırım soruşturması başladı. Ekipler enkaz alanında incelemede bulunduğu sırada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bölgeye geldi. Bakanla birlikte siyasetçiler, bürokratlar ve görevliler bir anda kaza mahalini doldurdu. Kalabalığı Denizli Valisi Ali Fuat Atik önlemeye çalıştı.

Selami AYDIN

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekibe katılmak üzere Kastamonu'dan havalanan KA32 tipi yangın söndürme helikopteri dün Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi kırsalında belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kazada mühendis Aleksandr İakolev ve teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Teknisyen Georgii Onuchin ve kaptan pilot İlya Ivesenkhio ağır yaralanırken, pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü personeli Kenan Erdem ve ikinci pilot Egor Turkov ise yaralandı.

Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yoğun bakım servisinde bulunmayan üç yaralıyı ziyaret etti.

‘KAZA ALANINA ONLARCA KİŞİ GİRDİ'

Diğer yandan Çardak'ta havalanına yakın mesafede bulunan kaza alanında kaza kırım ekibi inceleme başlattı. Ekipler helikopterden geriye kalan enkazı kayıt altına aldı.

Çevreye saçılan parçaların, kaza alanının fotoğraflarını çeken ekibin çalışması sırasında bölgeye Bakan Kirişçi geldi. Kirişçi ile gelen ekipte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve AKP İl Başkanı Yücel Güngör, bürokratlar da yer aldı.

Kaza alanına polisler ve diğer görevliler ile birlikte topluca giriş yapıldı. Bakanlığın, Denizli Valiliği'nin ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin basın birimlerinde görevli fotoğrafçılar alana alınırken gazeteciler kaza mahalline yaklaştırılmadı.

Görevli sayısının bir hayli fazla oluşu Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in dikkatini çekti. Kendilerini takip eden polislere seslenen Atik, işi olmayan personelin alandan uzaklaştırılmasını istedi.

Kirişçi, 15 dakikalık ziyaretinde beraberindeki kalabalık ile birlikte helikopterin gövdesinin etrafında gezip bilgi aldı, çevreye saçılan parçaları inceledi. Kirişçi son olarak kaza sırasında helikopterin yere ilk temas ettiği yerde inceleme yaptıktan sonra bölgeyi terk etti.

Kalabalığın dağılmasının ardından kaza kırım incelemesi kaldığı yerden devam etti. Ekiplerin helikopterde bulunan ses ve uçuş verilerinin yer aldığı kayıt cihazlarını enkazdan çıkararak inceleyecekleri öğrenildi.

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