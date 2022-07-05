Cumhur İttifakı arasında ‘yardım’ tartışması

Elazığ İl Genel Meclisi Temmuz ayı görüşmelerinde Cumhur İttifakı arasında, Sivrice ilçesinde bulunan gezi teknesinin tahsisi ve İl Özel İdaresi tarafından 2021-2022 yılında köylere yapılan yardımlarla alakalı tartışma yaşandı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi Temmuz ayı görüşmeleri son oturumunda AKP ve MHP'li meclis üyeleri arasında gezi teknesi tahsisi ve köylere yapılan yardımlarla ilgili tartışma yaşandı. Elazığ il Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, Hazar Gölü Mahalli İdareler Birliği’ne tahsis edilen gezi teknesinin tahsisinin iptal edilerek Sivrice Köylere Hizmet Birliği’ne tahsis edilmesi durumunda teknenin atıl kalacağını ifade etti. Dilek, İl Özel İdaresinin köylere yapmış olduğu yardımlarla ilgili ise bazı muhtarlara telefon açılıp ihtiyaçları olmadığı halde para yardımı yapılmasının istenip istenmediği yönünde soru sorulduğunu ileri sürdü.

Yapılan oylamada gezi teknesinin Sivrice Köylere Hizmet Birliği’ne tahsis edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

“KAPTANI OLMAYAN TEKNE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLECEK”

Gezi teknesinin tahsis sonrası çürümeye terk edileceğini belirten Osman Dilek, “Biz hepimiz aynı dili konuşuyoruz ama birbirimizi anlamıyoruz. Biz bu teknenin tahsisine karşı değiliz. Ben vali yardımcımız Abdulkerem Abbasoğlu'yla da görüştüm. Bu tekne Mahalli İdareler Birliği'nde kalsa, Mahalle İdareler Birliği’nin bir kaptan tutma imkanı var, fakat kaymakamlığın böyle bir imkanı olmadığı için idari açıdan hesaplar tutmuyor. Bu teknenin kiralanmasıyla ilgili yazı yazılmadığı için, bu şekliyle kaymakamlığa gönderdik. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum, 3-4 ay sonra bu geri gelecek yada bu tekne çürümeye terk edilecek. Basına düştükten sonra biz bunu yeniden konuşacağız. Kaymakam Bey, orada nasıl ihaleye çıkacak devletin malını ihale yapmadan veremezsiniz. Biz, oraya tahsisini yaptık. Kaptanı da yok. Orada atıl olarak kalacak. Burada neden inatlaşıyorsunuz? Tamam, verin gitsin. 3 ay sonra burada konuşacağız, size hatırlatırım. Bu tahsise karşı değiliz. İstediği yere tahsis edilebilir. Son dönemdeki tahsislerinde sonucun ne olduğunu hepimiz görüyoruz” diye konuştu.

“ADALETSİZLİK DERHAL DÜZELTİLMELİ”

Elazığ İl Özel İdaresinin köylere yapılan yardımlara ilişkinçde konuşan MHP'li Dilek yapılan yardımların adaletsiz olduğunu vurgulayarak, “2021-2022 yılı köylere yardım listesini aldım. 2021 yılında Ağın'a 2, Alacakaya 5, Arıcak 8, Baskil 11, Karakoçan 20, Keban 6, Kovancılar 14, Maden 13, merkez ise 43, Palu 15, Sivrice 11 köye yardım yapılmış. 2021 yılında merkezde 42 köye yardım yapılmış. Bizim talebimiz, bir, ya da iki. Burada dengenin sağlanmasını talep ediyorum. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. 2022 yılının ilk altı ayında Ağın'a 10, Alacakaya 8, Arıcak 8, Baskil 14, Karakoçan 11, Keban 9, Kovancılar 12, Maden 13, merkez 55 köye yardım yapılmış. İlçelerde kaç köy olduğu ise belirtilmemiş. 2022 yılında merkezde 55 köye yardım yapılmış. Bir tane bizim söylediğimiz yok. Bunun da taktirini kamuoyuna bırakıyorum. Bu devletin parası. Bu paralar dağıtılırken adaletli ve dengeli dağıtılmasını talep ediyoruz. Bu nereye göre dağıtılıyor. Nasıl dağıtılıyor. Bu yardımlar yazılırken hangi kriterlere bakılıyor. Bazı muhtarlara telefon açıldığı ve ihtiyaç olmadığı halde para talepleri olup olmadığı soruluyormuş. Bu durumu vali beye de götüreceğim. Buradaki dengesizliğin, adaletsizliğin derhal düzelmesini istirham ediyorum. Kamuoyunun bilgilerine sunuyorum” şeklinde konuştu.

“YÜZDE YÜZ HAKKANİYETLİ BİR ŞEY OLMAYABİLİR”

MHP'li Dilek'in köylere yapılan yardımlara eleştirisi sonrasında söz hakkı alan AKP'li Meclis Üyesi Orhan Akyel ise yardımların adaletli dağıtıldığını belirterek, “Muhtarların talepleri doğrultusunda bu paralar ödeniyor. Kimseye keyfi para ödenmiyor. Bu paralar ödenirken, ‘partilisin yada değilsin’ diye dağıtılmıyor. İhtiyaca göre biz olan para dağıtılıyor. Sanki bir ayrım yapılıyormuş gibi söyleniyor. Muhtarlar yardımlarla ilgili dilekçe yazıyor, talepleri geliyor. Biz de ona göre değerlendirmesini yapıyoruz. ‘Her meclis üyesi bir köy söylesin’ diye biz söyledik ve bu ilk defa oldu. ‘Bir daha ki dönemde sizin yazılmayan köylerinizi telafi ederiz’ dedim. Ama bu bir adaletsizlik haksızlık demek bence hoş değil. Biz kimseye ayrım yapmıyoruz ve kişinin fikrine, siyasi görüşüne göre bu parayı dağıtmıyoruz. Yüzde yüz hakkaniyetli bir şey olmayabilir. Bazı ilçelerin fazla, bazılarının eksik olabilir ama o dengeyi sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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