Cumhur İttifakı arasında ‘yol’ çatlağı: Siz kimsiniz ortalığa düşmüşsünüz

Elazığ İl Genel Meclisi Eylül ayı meclis toplantısında Maden ilçesine bağlı Gezin Köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere Yolu’nun karayolları yol ağına bağlanması gündemi Cumhur İttifakı üyeleri arasında gerginliğe neden oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclis toplantısı Eylül ayı toplantısında Maden ilçesi Gezin Köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere grup yolunun karayolları yol ağına bağlanması görüşüldü.

Konuyla ilgili söz alan Maden Bağımsız Meclis Üyesi Cuma Telçeken, zaman tasarrufu açısından yolun karayolları yol ağına bağlanması talep ederek milletvekillerinden destek istediğini söyledi.

Telçeken'in konuşması sonrasında söz alan AKP Maden Meclis Üyesi Suphi Özay, “Bir insan haddini bilmedikten sonra çok şey bilmesi bir şey fayda etmez konuşsak çok değişir onu da biz konuşmak istemiyoruz” diyerek cevap verdi.

Özay'ın konuşması sonrasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek, AKP'li Özay'ın sözlerine anlam veremediklerini belirterek 20 yıldır yolun neden yapılmadığını sordu.

AKP'li Özay ise MHP'li Dilek'e sataşması sonrasında AKP ile MHP'liler arasında gerginlik yaşandı.

Tartışmanın sertleşmesi sonrasında meclis başkanı toplantıya ara vermek zorunda kaldı.

MECLİS ÜYESİNDEN ‘YOL KARAYOLLARINA BAĞLANSIN' TALEBİ

Gezin Köyü ile Gülüşkür arasındaki Kartaldere grup yolunun karayolları yol ağına bağlanmasına ilişkin söz alan Telçeken, şöyle konuştu:

*2016 yılında İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Ataş Karayolları Bölge Müdürlüğüne talimat vererek ‘Ulukale yolunun asfaltını dökün' diyor.

*Bölge müdürümüz de diyor ki ‘ben oranın asfaltını dökemem Karayolları yol ağına bağlı değil' diyor.

*Diğer gün sayın milletvekilimiz genel müdürlükle görüşüyor ve bu yolu karayolları yol ağına bağlıyor ancak bizim 25 kilometrelik yolumuz karayolları yol ağına bağlanmıyor.

*Zaman tasarrufu açısından önemli ekonomik katkı sağlayan bu yol aynı zamanda stratejik önem arz etmektedir.

*Buradan sayın vekillerimize ricamızdır karayolları Genel Müdürlüğüne gidip bu yolun acilen karayolları yol ağına bağlanmasını talep ediyorum.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Bağımsız meclis üyesinin konuşması sonrasında söz alan AKP Maden Süphi Özay, şöyle konuştu:

*Gezin-Kartaldere- Kumyazı grup yolu 1989 yılında yapılan bir yoldur. O zaman ki şartlarda köy yolu standartlarına göre yapılmıştır.

*Şuandaki duruma bakacak olursak iller arası yol görevi yapmaktadır. Dolayısıyla trafiğe cevap verme noktasına gelmiştir. Bu yolun karayolları yol ağına alınması için sayın il başkanımız ve vekillerimizle koordineli çalışmalarımız devam etmektedir.

*Bu meseleyi başka bir yöne çekmenin hiçbir anlamı yoktur. Burada bir siyasi ayak oyunu da yoktur. Hayatta üç şeyi iyi seçmek lazım; eşini, işini ve arkadaşını.

*Bir insan haddini bilmedikten sonra çok şey bilmesi bir şey fayda etmez konuşsak çok değişir onu da biz konuşmak istemiyoruz.

*Kalbi kirlenen insanların vicdanları ayak tutmuyor. Ne kadar söylerlerse söylesinler boştur.

*Komisyon raporunun dışına çıkıldı diye ben buna cevap vermek mecburiyetindeyim. Buzağlarla çüt sürülmez.

“20 SENEDİR NİYE YAPILMAMIŞ KİMİ SUÇLUYOR?”

AKP'li Özay'ın açıklamalarına tepki gösteren Dilek, Özay'ın sözlerine anlam veremediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

*Ben buradan Suphi beye soruyorum, bu yol için bu kadar mücadele vermişse neden yapılmamış herkesin istediği şey bu yolun yapılması.

*20 senedir niye yapılmamış kimi suçluyor o ağır lafları kime kullanıyor bu nasıl bir üslup? Buradaki tüm meclis üyeleri bu yolun yapılmasını istiyor ve karayolları yol ağına bağlansın diyor.

*Buna itiraz eden de yok bu işi büyütmenin bir taraflara çekmenin ne anlamı var? Herkes fikrini söylesin.

*Kendisine soruyorum bu kadar siyasi mücadele vermiş il başkanıyla, vekilleriyle, ilçe başkanıyla bu kadar mücadele vermiş bu yol bugüne kadar neden yapılmamış?

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ÇİRKİN SÖZLERİ MECLİSE ARA VERDİRDİ

MHP'li Meclis Üyesi Dilek'in sorusu üzerine tekrar söz alan Suphi Özay, “Burada kimse kimsenin avukatı değildir herkesin görev alanı bellidir, herkesin çalıştığı yer bellidir yol bizim yolumuzdur. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz ama şuana kadar yapılmamıştır. Bu adam insanlara horuz dövüşü yaptırıyor. Yaşını başını bil siz kimsiniz ortalığa düşmüşsünüz. Senin babanın malı mı?” cevap vermesi üzerine MHP'li meclis üyeleri ile AKP'li Özay arasında sözlü tartışma yaşandı. AKP'li meclis üyesiyle MHP'li meclis üyelerin tartışmasının uzaması sonrasında meclis başkanı toplantıya ara vermek zorunda kaldı.

“YAPTIĞINIZ SİYASETİ BİLMİYORSUNUZ”

Toplantının tekrar başlaması sonrasında AKP'li bir meclis üyesinin MHP'li Meclis Üyesi Osman Dilek'e ‘siyaset yapıyor' demesine sinirlenen Dilek, “Lütfen biraz adaletli olalım konuşulanlara dikkat edin. Yaptığınız siyaseti bilmiyorsunuz böyle siyaset birliğinize, partinize, cumhur ittifakına zarar veriyor. Bu durum siyaset yapılacak mesele mi? Bu yolun karayolları ağına alınmasına bir tek muhalif adam var mı? Yok, neden bunu tartışıyorsunuz? Aileni, çocuğunuzu kattınız bir de gerilerek konuşuyorsunuz ayıptır. İnsan tahammül edemiyor” ifadelerini kullandı.

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