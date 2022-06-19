Cumhur ittifakı iki haftada eridi

Aksoy Araştırma şirketi son seçim anketini açıkladı. Şirketin 30 Mayıs’taki anketinde 30.1 çıkan AKP’nin oyları son ankette yüzde 29.4’e geriledi.

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AKSOY Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları yayımlandı. AKP'nin iki haftada kaybettiği oy oranı dikkat çekti. Şirketin sahibi Ertan Aksoy, anketi yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla 1067 kişi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Ankete katılan seçmenlere, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra AKP yüzde 29.4, CHP yüzde 28.9, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 10.2, MHP yüzde 8.0, Diğer partiler yüzde 5.4,

DEVA yüzde, 2.6, Saadet Partisi, 1.3 ve Gelecek Partisi yüzde 0.6 olarak şekillendi. Öte yandan seçmenlere “AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana değerlendirecek olursanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunuz ne yönde değişti?” sorusu da yöneltildi.

Türkiye genelince ‘çok fakirleştim' diyenlerin oranı yüzde 33.5 iken ‘aynı kaldım' diyenlerin oranı ise 25.5 oldu. Aksoy Araştırma Şirketi'nin 30 Mayıs tarihinde yaptığı anket ile paylaşılan son anket karşılaştırıldığında AKP'nin hızla oy kaybettiği dikkat çekiyor. 30 Mayıs'ta yapılan “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye verirsiniz?” anketinin sonuçlarına göre, partilerin oy oranları şu şekilde sıralanmıştı: AKP yüzde 30.1, CHP yüzde 28.8 İYİ Parti: yüzde 13.2 HDP yüzde 9.7, MHP yüzde 8.3, DEVA Partisi yüzde 2.2.

Saadet Partisi: yüzde 1.4, Gelecek Partisi yüzde 0.7, Diğer Partiler: yüzde 5.6 İlk sonuçlara göre yüzde 8.3'lük oy oranına sahip Cumhur ittifakının diğer unsuru MHP'nin da oy kaybederek 8.0'a gerilediği gözlendi.